"Sappiamo che possiamo tenere testa a tutti"

Oggi è il gioco della riunione del consiglio di Lega pro dalla quale scaturiranno le nuove date per la disputa dei play off. Che, previsti in origine per domenica, subiranno uno slittamento a causa della questione-Siena. Contrariamente alle altre, l’attesa per il Pontedera però non si esaurirà qui, perché i bianconeri sono, ad oggi, gli avversari della squadra di Canzi al primo turno, ma il fatto che su di loro penda il rischio di un nuovo deferimento (sarebbe il secondo) e quindi una penalizzazione in classifica (sarebbe la seconda dopo il -2 precedente) mette in dubbio l’accoppiamento deciso dalla classifica finale del girone. Una classifica che ha visto i granata chiudere al sesto posto dopo il pareggio casalingo col Gubbio (1-1) nell’ultima giornata in una gara che sulla sponda pontederese ha visto tra i protagonisti anche Marco Somma, partito come esterno di destra. "Mister Canzi ci aveva detto che in queste due partite (l’altra era quella con la Fermana, ndr) avrebbe dato la possibilità a tutti di giocare – ha dichiarato il calciatore classe 2002 - quindi sulla sua scelta ero sereno. In campo quindi ho cercato di fare quello so nella maniera più naturale possibile, aiutando i compagni".

Anche il centrocampista, arrivato in prestito dalla Sampdoria, conferma che la sfida con gli umbri – un duello che potrebbe ripetersi nel secondo turno degli spareggi - è stata piuttosto equilibrata: "Gli avversari venivano a prenderci uomo contro uomo, quindi non è stata una partita facile, e se non è stata bella è per questi motivi. Potevamo sia vincere che perdere, ma siamo sempre stati lì, a giocare la nostra gara al di là dell’avversario che, contrariamente a gare precedenti, stavolta non ci lasciava grandi spazi. Noi però siamo stati bravi ad adattarci, anche se allo stesso tempo volevamo vincere per arrivare quinti. Negli ultimi minuti, sapendo che l’Ancona perdeva e quindi non poteva più raggiungerci, ci siamo anche sbilanciati in avanti, ma sempre usando la testa". Nessun dubbio, insomma, che questa del Pontedera sia stata già adesso un a stagione molto positiva: "Sì, abbiamo fatto un grande campionato. All’inizio nessuno si aspettava o credeva che potessimo arrivare a fare questi risultati, ma noi siamo stati bravi a crederci, a lavorare in maniera sempre professionale, anche durante gli allenamenti. Ora sappiamo che siamo una buona squadra e che possiamo tenere testa a tutti, come abbiamo sempre dimostrato. Ora nei play off ce la giocheremo a viso aperto. Un pronostico sui play off? Pronostici no, non ne faccio. Sappiamo che abbiamo il doppio vantaggio, ma certe gare sono trappole. Quindi andremo in campo a fare la partita come se fosse una gara normale, pensando solo a vincere e a passare il turno". Il Siena o chi per lui (il Rimini?), è avvisato…

