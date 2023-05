Santa Croce, il miglior finale

I Lupi santacrocesi chiudono il campionato di B con un netto 3-0 sulla seconda forza del torneo: l’Arno di Castelfranco. Il Gruppo Lupi chiude male, con la sesta sconfitta consecutiva, cedendo per 0-3 al Foligno nell’ultima gara in programma al PalaMatteoli. Per l’Arno inizierà a breve l’avventura nei playoff promozione. Per le altre due squadre della nostra zona, la stagione si conclude qui, con i conciari terzi ed i pontederesi ottavi. Il campionato del Gruppo Lupi è terminato con una brusca frenata, deludendo un ambiente che, per settimane, aveva mantenuto il quarto posto. Il Foligno ha vinto con i seguenti parziali: 25-17; 25-21; 25-20. Al PalaParenti i biancorossi hanno restituito il 3-0 dell’andata al team di Mattioli.

I castelfranchesi non avevano mai subìto un passivo così pesante. Questi i parziali: 25-20; 25-21; 25-18. Da Prato e soci hanno affrontato il derby per vincerlo. Infatti, se Civita Castellana avesse perso a Grosseto, i biancoverdi avrebbero chiuso al primo posto. Quando i Lupi hanno chiuso il conto imponendosi per 3-0, a Grosseto, i viterbesi erano in vantaggio per 2-1. A quel punto sarebbero stati schierati gli atleti della panchina.

Maremmani vittoriosi per 3-2 ed un punto ai civitonici. Questa la classifica finale: Civita 66, Arno 64, Lupi 56. Il derby è stato un monologo biancorosso con Arguelles dominatore assoluto. I Lupi hanno chiuso bene una B che li ha visti a lungo protagonisti, salvo poi lasciare il posto alle più compatte formazioni di Civita e Castelfranco.

Marco Lepri