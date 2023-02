San Rossore, nuovo show Ostacoli ai massimi livelli

di Renzo Castelli

Comincia da questa domenica a San Rossore un percorso che vedrà in ogni convegno festivo, fino al termine della riunione del galoppo, una o più corse-evento. La serie è aperta oggi dalla Gran Corsa Siepi Nazionale (unica prova di Gruppo I dell’intera stagione), dal Criterium d’Inverno per cavalli di 4 anni (Gruppo II) e dallo steeple chase premio “Neni da Zara” (Gruppo III). Sono tutte corse che hanno una storia gloriosa che parte da lontano anche se il passare del tempo ha purtroppo ridimensionato l’ostacolismo italiano costretto a sottostare alla grande intraprendenza, e al valore, di cavalli e allenatori dei Paesi dell’est europeo. E anche oggi sarà duro sconfiggerli. A opporsi sono soprattutto due i trainer di casa nostra, Raffaele Romano e Paolo Favero, mentre è ancora più ardua l’opposizione dei pochi fantini italiani rimasti in attività.

Il pomeriggio ippico, che sarà vissuto sulla distanza delle sette corse, vedrà la disputa, nel programma in piano, del premio “Ildo Tellini”, condizionata dedicata a un grande trainer pisano (di Porta Nuova), che fu vincitore, fra l’altro, di tre edizioni del premio “Pisa”: Potion (1979), Ho To Go (1982), Morigi (1994). In questa corsa si segnala la presenza de Il Grande Gatsby che fu il trionfatore del premio “Pisa” dello scorso anno (fantino Frankie Dettori). Completano il programma i premi “Enzo Gabbrielli”,”Sinio” e “A.B. Store”, tre corse del tutto diverse nel significato: la prima, in ricordo di un artiere che è simbolo di questa professione negli anni d’oro di Barbaricina, poi il cavallo che vinse il ”Pisa” nel 1984 (unico successo di Enrico Camici da allenatore), infine la preziosa attività commerciale che si svolge nell’edicola all’interno dell’ippodromo.

Come ogni domenica l’ippodromo propone al pubblico di ogni età momenti di evasione: l’iniziativa “Dietro le Quinte” (domenica scorsa un vero pellegrinaggio ha seguito il racconto di Elisabetta Savelli), il laboratorio creativo “Ippolandia”, il “battesimo della sella” con i pony al parco-giochi. Oltre a queste iniziative oggi vi sarà uno spettacolo ormai tradizionale: le corse dei cani. Protagonisti, in due batterie, i velocissimi whippet e il Resto del Mondo, cioè tutte le altre razze, levrieri esclusi. All’interno di questa categoria saranno poi individuati i primi tre classificati per le categorie Maxi e Mini in relazione alla taglia.

Sette le corse in programma, si inizia alle 14; questi i nostri favoriti. I corsa - Ramuntcho, Sopran Mistery; II corsa - Coolest Concept, Wartime Warrior, Friedrich; III corsa - Costa Rica, Bad Drake; IV corsa - Regal Love, Enrico del Grif, Harmony Dancer; V corsa - Mauricius, Piton dei Neiges; VI corsa - Il Grande Gatsby, Kronangel, Cool and Dry; VI corsa - Say You Do, Blue Kiss, Verbena.