Costa cara a mister Fabrizio Ticciati la pesante sconfitta per 6 a 0 rimediata domenica scorsa al Pagni contro il Cenaia. Le strade del San Miniato Basso e di Fabrizio Ticciati si dividono a dieci giornate alla fine del campionato. La panchina della Prima squadra è stata affidata a mister Gabriele Lazzerini, ex tecnico tra le altre di Tuttocuoio, Forcoli, Pisa, Ponsacco, Rosignano e Fucecchio. "L’Asd San Miniato Basso Calcio – si legge nella nota della società – comunica di aver raggiunto l’accordo con mister Fabrizio Ticciati per una risoluzione consensuale del contratto. La società ringrazia Ticciati per l’impegno ed il lavoro svolto". Ma non solo, contestualmente si separano le vie anche con il ds Alessio Pardini, da due anni in giallorosso, a cui la società augura le migliori fortune personali e professionali. "Ci tengo a ringraziare la società per avermi dato la possibilità di vivere questa esperienza – dice Pardini – l’anno scorso abbiamo fatto una grande annata e ci siamo tolti soddisfazioni importanti come la vittoria a Livorno, in questa stagione invece sono stati fatti tanti errori che hanno portato ad un campionato non all’altezza. Dopo domenica non avevo più niente da trasmettere alla squadra. Mi dispiace che i risultati siano questi ed auguro al San Miniato Basso di salvarsi". Per affrontare al meglio questa ultima parte di campionato, che vede i giallorossi lottare per evitare i playout, mister Lazzerini potrà contare su un gradito ritorno, quello dell’esperto centrocampista Matteo Nolé.

l.b.