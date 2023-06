Rivela incanta nel lancio del peso: nono ai campionati italiani

Continuano le soddisfazioni per la società Asd Pontedera Atletica, che è riuscita a mandare tre suoi ragazzi ai campionati italiani. Uno di loro ha già avuto modo di confrontarsi con i migliori atleti nazionali: si tratta di Lorenzo Rivela (classe 2003) che nella categoria under 23 domenica scorsa ad Agropoli (Salerno) si è classificato nono nella specialità getto del peso. Domenica prossima a Caorle (Venezia) toccherà a Francesco Marinari (2007) cimentarsi nei 3.000 metri piani categoria allievi, mentre ad ottobre scenderà in pista Daniele Molino (2008) nel giavellotto categoria cadetti. I tre atleti, tutti abitanti nei dintorni di Pontedera e cresciuti nella società pontederese, sono arrivati a questi appuntamenti dopo essere riusciti con le loro prestazioni a superare i limiti minimi stabiliti dai regolamenti nelle varie discipline. Più che giustificata quindi la soddisfazione del sodalizio presieduto da Nicoletta Ricci e dei vicepresidenti Alberto Barsotti e Roberto Fiorentini, con quest’ultimo che ha mostrato grande chiarezza sui progetti dell’Asd Pontedera Atletica: "Cercheremo di tenerci stretti questi ragazzi fino a quando possiamo, perché poi ci saranno società più blasonate che vorranno portarceli via. Ma noi vogliamo crescere come società a livello assoluto e contiamo su di loro per andare avanti".