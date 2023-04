"Rimaniamo noi stessi"

Anche il giorno dopo è difficile per il Pontedera accettare di doversi accontentare di aver "soltanto" tenuto testa a livello di prestazione alla nuova capolista. Essere usciti dal match di Chiavari senza punti in tasca a causa di una rete beccata a 3’ dalla fine (e dopo 373 minuti con la porta immacolata) al termine di una gara giocata a tratti anche meglio della prima della classe (perché anche se l’Entella ha agganciato nei punti la Reggiana le è davanti per via degli scontri diretti migliori) è una realtà ancora difficile da accettare. Soprattutto se al quadro si vanno ad aggiungere i due episodi contestati dallo staff granata dopo aver visto le immagini televisive, che danno torto al direttore di gara nel ritenere al di qua della linea bianca la palla calciata da Martinelli e non volontario il braccio staccato dal corpo di un difensore dell’Entella su cross di Peli. Due episodi che potevano cambiare la gara accaduti nel primo tempo e a distanza ravvicinata. "Peccato – ha commentato l’allenatore Massimiliano Canzi - perché abbiamo avuto tante palle gol, e uno l’avevamo fatto. Probabilmente anche due se ci lasciano calciare il rigore... Poi magari ci rilassiamo e perdiamo 4-2, ma intanto finiamo 2-0 il primo tempo e poi si vede". Lungi però dal tecnico alimentare polemiche, non è nel suo stile: "Guardare questi episodi su uno schermo a fine partita è più facile che per l’arbitro vederli durante la gara. Quindi non voglio fare polemiche, però spiace. Soprattutto per i ragazzi, perché ci siamo presentati con una squadra giovane contro una corazzata e abbiamo fatto la nostra nella figura, giocando con lo spirito giusto". "Adesso – ha ripreso Canzi - dobbiamo continuare ad essere questi, soprattutto perché dopo esserci tolti la pressione mentale per la salvezza da conquistare possiamo giocare con la testa libera. E direi che a Chiavari abbiamo onorato il campionato, facendo il massimo di quello che potevamo, ma perché anche noi abbiamo i nostri obiettivi". Nonostante questo 1-0 che a livello di classifica cambia poco o niente lasciando i granata al settimo posto, il secondo traguardo, ossia la qualificazione ai play off, è stato raggiunto. Con tre partite da disputare, il Pontedera ha infatti dieci punti di vantaggio sull’undicesima posizione (agli spareggi, lo ricordiamo, vanno le prime dieci, ndr) occupata da Fermana e Recanatese, e quindi è irraggiungibile. "Ora che abbiamo raggiunto i i play off aritmeticamente – ha concluso l’allenatore del Pontedera - dobbiamo cercare di arrivare più in alto possibile". E una vittoria giovedì col Montevarchi rilancerebbe i granata. Stefano Lemmi