Record e medaglie per Asd Pontedera

Come per la prima edizione, anche il secondo meeting di atletica organizzato dalla Asd Pontedera Atletica allo stadio Mannucci è stato un successo. Negli 800 metri Luca Vallefuoco ha abbattuto il muro dei due minuti percorrendo la distanza in 1’,58" stabilendo così il suo record personale. Una gioia analoga provata, sempre sulla stessa distanza, anche da Azzurra Mauti (pure lei salita sul podio, come Vallefuoco), Francesco Marinari e Luca Cavallini, cui vanno aggiunte le eccellenti prove di Alessia Baldacci, Giovanni Vezzi e Andrea Calloni, con quest’ultimo che ha dimostrato di aver recuperato dal grave infortunio avuto. Nella distanza dei 200 metri continuano invece a fare ottime esperienze le giovani Giulia Maggiorelli, Valentina Carli e Giorgia Papa, al primo anno nella categorie allieve.