PONTEDERA

Se per il Pontedera quella di domani sarà una Pasqua calcisticamente felice - anche per aver il fatto di aver raggiunto 56 punti, il massimo per il club da quando la Serie C si è unificata come terza serie nazionale - per Matteo Guidi lo è sicuramente di più. Il promettente centrocampista granata ha infatti firmato di testa la rete del 2-0 al Montevarchi nel turno del Giovedì Santo, blindando una gara più complicata di quanto i ventisei punti di differenza in classifica (53 a 27) potevano far immaginare. La sua, sul tramonto del match e dopo un paio di minuti dal suo ingresso, è stata un’incornata potente e precisa. Alla Nicastro potremmo dire. Fatto è che per il poco più che ventenne calciatore, di proprietà del club pontederese, si è trattato del primo gol tra i professionisti, categoria nella quale è al primo anno di partecipazione dopo la vittoria del campionato di Serie D col San Donato Tavarnelle. "Questo gol è molto importante per me – ha confermato Guidi - perché oltre ad essere il mio primo tra i professionisti è servito a portarci sul 2-0. Quindi c’è molta soddisfazione da parte mia, della mia famiglia e dei tifosi granata, perché è servito per riuscire a vincere e questo è l’aspetto più importante". Il modo in cui l’ha firmato, di testa come detto, allarga il repertorio tecnico del ragazzo: "Il mio colpo preferito è il tiro da fuori, però riesco a inserirmi molto bene, per cui trovando il tempo e l’impatto giusti credo di riuscire a colpire di testa anche a distanza ravvicinata".

Guidi svela poi un retroscena che gli ha permesso di cogliere questa grande gioia: "Contro il Cesena in casa avevo sbagliato un gol simile e da lì ho capito l’errore, perché quando la palla ti arriva da un lato non devi girare la testa se no il pallone esce fuori dall’altro palo. Così stavolta ho sfruttato al meglio l’occasione. In questo mi hanno aiutato anche i compagni più esperti, il mister e il direttore. Per il resto, non è stata una partita semplicissima perché il Montevarchi si sta giocando la salvezza e quindi è venuto con la consapevolezza di dover dare tutto. Noi abbiamo approcciata la sfida nella maniera giusta, avendo rispetto per l’avversario e dando tutto il nostro impegno". La 15a vittoria stagionale (anche questo è un record) porta la squadra di Canzi al sesto posto e garantisce la settima posizione, quindi il primo turno dei play off in casa, con 180’ d’anticipo. "Tutto questo ci fa molto piacere – chiude Guidi - anche perché oltre ad esserci assicurati il settimo posto in classifica abbiamo conquistato il maggior numero di punti per il Pontedera in Serie C. Però in queste ultime due partite continueremo a fare sempre di più per allungare questo record". Fermana (fuori) e Gubbio (in casa) sono avvisati….

Stefano Lemmi