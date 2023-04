"Quanta rabbia. Condannati da un episodio"

Nonostante la lunghissima esperienza alle spalle (quasi 300 partite nei professionisti) anche per Marcos Espeche la sconfitta con l’Entella è un boccone amaro, particolarmente duro da buttar giù. Il 37enne capitano del Pontedera nel commentare a fine gara l’1-0 di Chiavari non ha potuto nascondere un evidente dispiacere: "Sarà dura smaltire la rabbia per come è finita questa partita... C’è tanto rammarico, perché avevamo fatto una grande gara, di grande consapevolezza, disputando forse una delle migliori prestazioni della stagione. Rimane la delusione, perché è stato un episodio a condannarci, ma per il resto è stata una gara che ci deve dare grande consapevolezza per come l’abbiamo affrontata e interpretata".

Sulle modalità della rete che ha deciso l’incontro, subita a 3’ dalla fine, Espeche non individua responsabilità specifiche: "Premesso che si può sempre fare meglio e che quando subisci un gol significa che qualche piccolo errore c’è stato, al di là della bravura dell’avversario, abile in questo caso ad arrivare a colpire il pallone, non è stata una mancanza di attenzione, perché siamo stati attenti tutta la partita e abbiamo concesso poco. Piuttosto direi che in quella circostanza ci siamo ritrovati sul secondo palo con tanti giocatori avversari e non abbiamo avuto la possibilità di pareggiare numericamente la loro presenza. Per il resto abbiamo creato tantissimo e per gran parte della partita siamo stati padroni del gioco dimostrando personalità e convinzione. Ai punti sicuramente non demeritavamo, però contano i gol fatti, ne abbiamo preso uno e ce andiamo a casa a mani vuote". A proposito di gol non fatti e di "mani", il capitano granata non si sofferma più di tanto sui due episodi sui quali il Pontedera ha recriminato: una palla di Martinelli respinta oltre la linea bianca e un fallo di mano in area ligure: "Io non ho visto le immagini, ma nello spogliatoio c’era chi diceva che la palla di Martinelli era entrata. Però è inutile andare a creare una polemica a gara finita. Chi farà l’analisi della gara prenderà provvedimenti, perché gli errori vanno corretti".

Secondo Espeche, questo stop dopo 5 risultati positivi non condizionerà la squadra per il derby di dopodomani col Montevarchi: "La gara con l’Entella deve darci la forza per affrontare le ultime tre partite che rimangono e la forte convinzione di poter puntare ad arrivare posizionati nel miglior modo possibile. Non voglio pensare a un rilassamento giovedì contro il Montevarchi. Sarebbe compiere un grave passo falso indietro".

Stefano Lemmi