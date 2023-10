Purosangue sugli Escoli. Omaggio all’Ente Parco

Si torna a correre a San Rossore per la seconda giornata. Al centro del programma il premio "Ente Parco", omaggio alla realtà geografica e istituzionale al cui interno è la tenuta di San Rossore unitamente ad altre sette tenute su un territorio complessivo di circa 24 mila ettari (San Rossore 5 mila), due province e cinque comuni. L’Ente fu istituito, non senza grandi dibattiti ed aspre polemiche, il 18 dicembre 1979 ma per vent’anni la tenuta di San Rossore è rimasta un’enclave amministrata dalla Presidenza della Repubblica. Acquisita nel 1957 da Giovanni Gronchi, alla fine del suo mandato furono fatti vari tentativi di liberarsene da parte di Francesco Cossiga ma fu Oscar Luigi Scalfaro nel 1999 a fare approvare dal parlamento una legge che trasferiva alla Regione Toscana questo bene in dotazione alla Presidenza della Repubblica (la quale ha peraltro già la tenuta di Castelporziano, alle porte di Roma, come prestigiosa sede di rappresentanza extracittadina).

Il premio "Ente Parco", metri 1.500, ha raccolto al via otto partenti di discreta qualità. La formula ad handicap rende complesso il pronostico. Un elemento che caratterizza quattro delle restanti cinque corse in programma è che sono dedicate a località che fanno parte della tenuta di San Rossore. Dal punto di vista tecnico la corsa più significativa è la debuttanti per femmine di 2 anni, premio “Villa la Giraffa”, la bella costruzione situata nella parte sud ovest di Cascine Nuove che è stata per molti anni residenza dei direttori della tenuta.

Negli anni Settanta l’allora direttore Gianlauro Costantini Scala fece spianare con la ruspa tutti gli orti dei dipendenti che erano posti a lato della villa (vennero dirottati su una diversa collocazione) creando attorno alla villa stessa un ampio spazio verde. La corsa vede al via undici femmine alcune delle quali di ottima genealogia.

La realtà storicamente più significativa del programma è il premio “Cascine Vecchie”, che fu il primo insediamento mediceo nel XVI secolo e che ospitò in seguito la villa costruita dai Lorena e poi appartenuta ai Savoia. Fu qua che il 5 settembre del 1938 vennero firmate dal re le ‘leggi razziali’. La villa fu minata e fatta saltare dai tedeschi in ritirata il 14 agosto nel 1944 e non più ricostruita. Le sopravvive il rifugio antiaereo costruito a lato, ancora agibile ma sede di una colonia di pipistrelli.

La corsa è un handicap sui 1500 metri con sette cavalli al via. Sei corse in programma, si inia alle 14,05; questi i nostri favoriti. I corsa – Regesso, Global Mith; II – Nora, Rose of Capricorn, Sha Tin; III – Postino Volante, Principe di Toni, Ladyhawe; IV - Soaring Eagle, Pari e Dispari, Drink the Best; V – Infernale, Get Game, Prince of Bracco; VI – Quentin, It Is Law, Summer Lady.