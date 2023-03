Prosegue il derby a distanza

Gli uomini in campo oggi, le ragazze domani. In Serie B sono cinque le squadre chiamate all’opera in questo fine settimana. I primi ad entrare in azione alle 17 saranno i "Lupi" (39 punti) impegnati al PalParenti contro il Grosseto. In alto, la classifica si è di nuovo accorciata, dopo i risultati dell’ultimo turno e l’Arno di Castelfranco (40) ne ha beneficiato. La vetta dista tre punti ma i santacrocesi sono lì, sotto di un punto, a braccare i castelfranchesi. Questi giocano (ore 18) a Foligno contro la Edottorossi. L’altra compagine folignate è la Italchimici, ritenuta meno pericolosa, per cui il compito della compagine di coach Mattioli si prospetta difficoltoso: è una trasferta a rischio. I "Lupi" fiutano l’occasione per un nuovo controsorpasso. Il duello fra castelfranchesi e santacrocesi sarà uno dei temi forti dell’ultima parte del torneo. Il Gruppo Lupi di Pontedera è alle prese con una trasferta piuttosto agevole a Modena (Anderlini), formazione di bassa classifica. E’, l’occasione buona per far punti, tenendo sotto controllo la situazione. Nel femminile saranno in campo domani, ambedue in casa, la FGL-Zuma (B1) e l’Ambra Cavallini (B2). Al PalaBagagli (ore 17,30) le castelfranchesi riceveranno la visita delle torinesi del Volpiano. Queste sopravanzano di un punto le biancoblu. E’, un match di alta classifica. Sono attesi ospiti di primo piano a cominciare dal patron Dolfi della Zuma il quale, appena può, assiste alle gare di Zuccarelli e compagne. La società si è data da fare per garantire l’adeguato sostegno alle giocatrici. Al PalaMatteoli di Pontedera la forte Ambra Cavallini (ore 18) riceverà le quotate anconetane della Polverigi quinte in classifica.

M. L.