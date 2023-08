Pronti via: Pontedera-Carrarese Un ’amichevole’... big match

La sfida di questa sera alla Carrarese (alle 19,3 allo stadio Mannucci) chiude il programma di test amichevoli dell’estate granata. Poi da domenica (domani giorno di riposo) il Pontedera si tufferà anima e cuore verso l’esordio casalingo di venerdì 1 settembre contro il neopromosso Sestri Levante. Dopo 6 test contro 5 avversari di categoria inferiore (quattro di Serie D e uno di Eccellenza) e una formazione giovanile, quello di oggi è il primo contro una squadra di pari categoria, che in campionato tornerà in questo impianto soltanto all’ultima di andata. "Chiudiamo la fase della preparazione con una partita importante – spiega il direttore sportivo Moreno Zocchi – contro una squadra che si candida per arrivare tra i primi posti. La Carrarese ha speso tanto e bene, ha preso giocatori importanti. L’anno scorso è arrivata quarta, parte da una base buona che si è rinforzata. Per noi è sicuramente un bel test". Un test che fornirà altre preziose indicazioni in vista del campionato. "È chiaro – riprende Zocchi – che da qui a venerdì prossimo ci si aspettano ulteriori passi avanti sotto l’aspetto fisico, tattico e mentale. Però vedo la squadra che si sta comportando bene ed è pronta. Non ancora al 100%, dove contiamo invece di arrivare nel giro di qualche settimana. Quella di domani (oggi, ndr) sarà sicuramente une bella partita, chiudere la preparazione con una sfida come questa può darei segnali importanti per il futuro". Con i biglietti al prezzo simbolico di 1 euro (i ritardatari possono ancora acquistare i tagliandi stamani in sede o alla biglietteria a partire dalla 16) l’invito del direttore alla tifoseria pontederese non può mancare: "A tutti piacerebbe avere sempre 3-4mila tifosi tutte le domeniche, maho sempre detto che sta a noi farli avvicinare. Per questo sono certo che per quanto riguarda il Pontedera, se noi riusciremo a riproporre la continuità dell’anno scorso i tifosi si riavvicineranno come già hanno fatto nella parte finale della stagione". Chiusura sul calcio mercato, per il quale Zocchi conferma che l’organico è a posto: "Domenica sarà con noi anche Cerretti (il centrocampista classe 2001, ex Imolese, ndr) e così abbiamo finito il mercato in entrata, anche se siamo vigili a qualsiasi cosa possa succedere negli ultimi giorni. Dobbiamo fare due uscite, pur se non per demeriti, quelle di Ciofi e Disegni. Sono entrambi del 2004, il timore è che possano avere poco spazio. L’intento è riprenderli il prossimo anno potendo dare ruoli da titolare, ma questo passa anche dal giocare in un campionato in cui si possano prendere delle responsabilità pesanti, come magari in Serie D. Per loro ci sono già alcune richieste".

Stefano Lemmi