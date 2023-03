Un finale di campionato di Promozione avvincente particolarmente nella zona bassa della classifica. Questa penultima giornata proponeva un turno impegnativo per il Ponsacco 1920 che, ospitando il temibile Castiglioncello, si giocava la sua permanenza in categoria. Il risultato finale ha visto prevalere i tirrenici che hanno condannato la compagine ponsacchina alla retrocessione diretta, con una giornata di anticipo, in Prima Categoria. E’ un addio per i rossoblù che a lungo hanno lottato per non retrocedere. L’Atletico Etruria ha vinto invece la sua sfida contro l’Atletico Piombino per cui si è agganciata al gruppo delle squadre candidate alla fase finale dei play out. Una vittoria netta e convincente quella odierna che potrebbe essere stata l’anteprima dello spareggio proprio forse contro il Piombino. Una vittoria di misura, ma importantissima, anche per il San Miniato che supera la rivelazione del campionato Geotermica, seconda in classifica, e pone le basi per far bene nella fase finale. Per quanto riguarda invece la parte alta della classifica la giornata ha portato alla sconfitta, inattesa, della Geotermica sul campo del San Miniato. Una sconfitta che non amplia la forbice sulle squadre inseguitrici e, ad un turno dal termine del campionato, riapre il discorso play off. Il pareggio che ha chiuso la partita tra i Colli Marittimi e il Saline significa per la compagine di Montescudaio mantienere ancora viva la possibilità dei play off. Di contro invece per il Saline si conclude qui il suo sogno di potervi accedere. " Una partita – dice il ds dei Colli – non da fine stagione perché la presenza di tanti ex in campo è stata onorata al meglio offrendo un buon spettacolo".

Un buon risultato anche per l’Urbino Taccola che è andato a far visita allo Sporting Cecina. La squadra tirrenica, già vincitrice da alcune settimane del campionato, avrebbe voluto festeggiare e salutare con una vittoria l’ultima gara del campionato giocata davanti al proprio pubblico. I termali invece, decisi a partecipare ai play off, hanno giocato una buona partita cullando anche la speranza di una vittoria e il pareggio finale è comunque un buon risultato.

Pietro Mattonai