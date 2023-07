Primo ciak per i Mobilieri Ponsacco, annunciati direttore sportivo e allenatore

Primo ciak si gira per i Mobilieri Ponsacco. Tutte le incertezze e le fake news che erano circolate in questo giorni sulla nomina del direttore sportivo e dell’allenatore sono state fugate. La società ha presentato nella sala del consiglio del comunale i tecnici che guideranno i rossoblù la prossima stagione. Sono il direttore sportivo Umberto Aringhieri ed il trainer Carlo Caramelli che erano stati sempre annunciati ma non ufficialmente confermati come è avvenuto mercoledì scorso durante la riunione. Alla presenza della sindaca Francesca Brogi e dell’assessore allo sport Francesco Vanni,al tavolo dei relatori con i rappresentanti del Comune, erano seduti il presidente Valerio Sisti, il direttore Francesco Ferretti insieme ad Umberto Aringhieri e Carlo Caramelli. Presenti per la società il club manager Paolo Favati, l’addetto stampa Matteo Marianini, il ds della Juniores Paolo del Corso e gli assistenti al settore giovanile Moreno Giorgi e Walter Gambini. Il presidente Sisti, oltre a illustrare l’ottimo curriculum dei nuovi arrivati ha ricordato che "siamo alla seconda esperienza a Ponsacco e che il budget e circa quello della stagione scorsa, e che siamo sicuri che i due tecnici sapranno ben destreggiarsi". Aringhieri ha rimarcato che "la società offre solidità e serietà negli impegni assunti e per noi sono motivi essenziali per proseguire nella responsabilità che ci attende". Per mister Caramelli il ritorno a Ponsacco "è motivo di soddisfazione dopo l’ultimo campionato giocato nel 1994 a viale della rimembranza con presidente Romano babbo di Umberto". La chiosa finale è stata della sindaca che non ha mancato di ringraziare Sisti e i suoi dirigenti "per aver riacceso la fiamma rossoblù in un campionato di notevole livello come la serie D". Sulla squadra, novità in arrivo, mente si danno per certe le conferme di Fratini e Macchi.

Luciano Lombardi