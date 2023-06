Prime riconferme in casa dei Lupi Restano capitan Colli e Coscione

Prime due conferme per i Lupi in vista della prossima stagione. Restano alla Kemas Lamipel il capitano Leonardo Colli ed il palleggiatore Manuel Coscione. Colli ha 27 anni, è al decimo campionato consecutivo nel club santacrocese e si appresta a disputare l’ottavo torneo di A2. E’ lui, il primo tassello di una formazione che si presenterà rinnovata ma, che vorrà affrontare la A2 da protagonista, concorrenza permettendo. Il progetto Superlega, che prevede il balzo dei Lupi nella massima serie in tre anni, sta per affrontare la seconda tappa, stagione 2023-24. In Colli c’è l’esperienza di un atleta che ha conosciuto una sola maglia e due soli colori, diventando punto di riferimento per la società, per l’ambiente e i compagni di squadra. All’inizio dell’ultima stagione, il capitano è stato frenato da problemi fisici, recuperando la titolarità, da protagonista, sia nello schieramento di Mastrangelo che in quelli varati da Bulleri. La seconda conferma è quella del regista Manuel Coscione, atleta di esperienza (43 anni), leader tecnico della prossima formazione che annovererà tanti nuovi elementi. La nuova Kemas Lamipel, parte dalla conferma di due titolari come Colli e Coscione. Sono partiti: Motzo (Civitanova-Superlega), Maiocchi (Reggio Emilia-A2), gli stranieri Hanzic e Vigil, Truocchio (Padova-Superlega), Morgese, Giovannetti e Arguelles. Questi, trascinatore della seconda squadra, militante in B, militerà nell’Alessano in A3. Nei prossimi giorni saranno resi noti i primi arrivi, destinati a far parte della nuova Kemas Lamipel edizione 2023-24.

M.L.