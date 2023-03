"Possiamo scrivere un pezzo di storia"

Nel dopo-partita Massimiliano Canzi si sottopone volentieri al rito delle domande sul match: "Abbiamo fatto una gara molto accorta, sapevamo che l’Imolese è una squadra tutt’altro che morta e noi siamo stati bravi a rimanere in partita dall’inizio alla fine nonostante sembrasse che il gol per sbloccarla non arrivasse mai. Siamo stati abili a non mollare e credo che il risultato finale ci abbia premiato nella giusta misura". Dopo questo quinto risultato positivo consecutivo, la "crisi" di inizio 2023 sembra definitivamente alle spalle. "Abbiamo vissuto un periodo in cui abbiamo vinto cinque partite di fila con un gol di scarto – prosegue il tecnico – e questo significa che in gare così equilibrate magari gli episodi ci giravano a favore. A gennaio, periodo in cui abbiamo faticato pur facendo comunque sempre grandi prestazioni, a parte la sfida di Ancona, succedeva il contrario. Però i ragazzi hanno sempre lavorato con grande allegria in un ambiente sereno. Direi che la nostra forza quest’anno è stata l’equilibrio e dobbiamo continuare su questa linea. Anche perché abbiamo la possibilità di scrivere un pezzo di storia di questa società (superare quota 55 punti, ndr), che ha una tradizione importante, e riuscirci sarebbe un grande orgoglio". Canzi spende infine due parole su Marcandalli, classe 2002, autore di un’altra prova maiuscola: "E’ un ragazzo che ha potenzialità e un fisico d’altra categoria. Sta facendo davvero bene, ma come lui anche altri giovani, cosa per la quale ringrazio lo staff e il mio vice Daniele Zini". s.l.