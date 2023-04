"Possiamo battere l’Orvietana Non è partita da ultima spiaggia"

Meno quattro partite al rendez-vous di questo campionato di serie D risultato avvincente ed incerto. Un campionato che registrerà la supremazia e il primato dell’Arezzo che guida il gruppo con 7 punti di vantaggio sulla seconda, la Pianese. L’incertezza, invece, regna ancora sovrana nel riquadro delle squadre che cercano di salvarsi evitando i play out o addirittura cercare di non retrocedere. Allo stadio Comunale di Ponsacco si consuma questo pomeriggio l’incontro fra i Mobilieri di Bozzi – con 35 punti – e i biancorossi dell’Orvietana di Fiorucci con 32 punti.

Il risultato della sfida non è detto che possa segnare una svolta definitiva nella graduatoria, ma è evidente che il rischio maggiore è per gli umbri se uscissero sconfitti dalla gara. Sullo sfondo di questa partita aleggia ancora la sconfitta subita all’andata dai Mobilieri ad Orvieto ultimi in classifica a quell’epoca ma oggi in pieno recupero (quint’ultimi) ed in serie positiva da quattro turni (una vittoria e tre pareggi). Per quanto può valere, nella scaramanzia, l’Orvietana torna a giocare a Ponsacco dopo la stagione 200809 è in quell’occasione i rossoblu diretti da David Cei vinsero per 1 a 0.

Al mister dei rossoblu Francesco Bozzi l’accostamento al passato fa piacere, ma di più è avere l’intera rosa a disposizione. "Ripetere quella vittoria – sostiene l‘allenatore – e nelle nostre possibilità. Siamo una squadra che può ambire a sconfiggere le migliori formazioni e cadere senza valide ragioni in uno scivolone come col Trestina, atteggiamento che trova campo probabilmente nell’età giovane del nostro team. Forse in quell’occasione c’è stata troppa carica, contro gli avversari di oggi i ragazzi sanno che la partita e importante. Sarà decisivo l’approccio e la determinazione come abbiamo fatto a Poggibonsi. Ho cercato di trasmettere al gruppo il valore di tutta la squadra mostrando unità e concentrazione e non insistere come se fosse una partita da ultima spiaggia".

Luciano Lombardi