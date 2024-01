Pontedera Un super colpo davvero... Ganz

Da ieri Simone Andrea Ganz è un calciatore del Pontedera. Nella tarda mattinata c’è stata l’attesa firma dell’attaccante (30 anni) che così già oggi può iniziare ad allenarsi con i nuovi compagni per essere a disposizione del tecnico Canzi sabato nella gara casalinga contro il Perugia terzo in classifica. Ganz, figlio d’arte (il babbo Maurizio ha giocato in Serie A con le maglie di Samp, Atalanta, Inter, Milan, Venezia, Fiorentina e Ancona) ha iniziato la stagione attuale nel Brindisi, squadra penultima nel girone C di Serie C, con cui in 13 partite (sei da titolare) ha segnato 2 reti (Messina-Brindisi 0-1 e Turris-Brindisi 3-1) rescindendo però il contratto la settimana scorsa. Il neo granata, cresciuto nel settore giovanile del Milan con i cui colori l’1 novembre 2011 ha debuttato in Champions League nell’1-1 contro il Bate Borisov mentre nel 2013 ha vinto il titolo di capocannoniere del Torneo di Viareggio, ha alle spalle una lunga carriera tra Serie B e C. Nei cadetti ha giocato con il Como, segnando 16 reti nella stagione 2015-16, suo record personale, quindi con Verona, Pescara e Ascoli, e dal 2019-20 è ritornato in Terza serie, firmando 14 reti con il Lecco nel campionato 2021-22. Si è legato al Pontedera fino al 30 giugno prossimo, con opzione di rinnovo e indosserà la maglia numero 99. "Sono felicissimo – ha detto subito dopo aver firmato nella sede del club – e non vedo l’ora di fare gol qui al Mannucci. Arrivo in un momento in cui posso portare tanta esperienza a dei ragazzi così giovani e mi metterò subito a disposizione dei compagni e del mister. Ho sempre avuto un buon rapporto con i ragazzi più giovani, e cercherò di farli crescere al meglio per arrivare ad un grandissimo prosieguo di stagione". Poi sulle modalità del suo arrivo, rivela: "Mister Canzi mi ha voluto fortemente, mi ha chiamato, e credo che il modulo di gioco che attua (il 3-4-2-1, ndr) sia perfetto per le mie caratteristiche. Mi sono sentito anche con Nicastro, che mi ha parlato benissimo di questa piazza". "Ora sono qua – ha quindi concluso sorridendo Ganz – e sabato non vedo l’ora di giocare. Spero di fare più gol possibile, perché per me fare gol è la cosa più importante. Ai tifosi pontederesi dico: ci vediamo sabato allo stadio, mi raccomando. E... forza Pontedera!".

Stefano Lemmi