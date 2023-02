Pontedera sottotono, ko per uno... Sbaffo

RECANATESE

1

PONTEDERA

0

RECANATESE (4-4-2): Fallani; F. Somma, Ferrante, Peretti (12’ st Marafini), Yabre; Guadagni (42’ st Ferretti), Alfieri (21’ st Senigagliesi), Morrone (21’ st Foresta), Carpani; Giampaolo (12’ st Marilungo), Sbaffo. A disp: Meli, Amadio, Longobardi, Quacquarelli, Stampete. All. Pagliari

PONTEDERA (3-4-1-2): Siano; Marcandalli, Espeche, Bonfanti (33’ st M.Somma); Perretta, Guidi (1’ st Peli), Catanese, Goncalves (21’ st Sosa); Benedetti; Nicastro, Cioffi (1’ st Ianesi). A disp: Stancampiano, Vivoli, De Ioannon. All. Canzi

Arbitro: Di Reda di Molfetta

Marcatore: 13’ st Sbaffo

Note: spettatori 400 circa; ammoniti Cioffi, Alfieri, Espeche, Fallani, Sbaffo; angoli 3 a 8

Recanati - Se come ha detto alla vigilia Canzi, la partita di andata contro la Recanatese era stata la più brutta della sua gestione, trasferta di Ancona a parte, questa di ritorno si piazza nelle posizioni immediatamente dietro. Solo che al Mannucci nelle casse dei granata almeno arrivò un punto, ieri invece è arrivata la quarta sconfitta nelle nove gare del girone di ritorno che fa scivolare i granata in settima posizione unici delle prime dieci della classifica a non far punti in attesa del big-match di stasera Cesena-Reggiana. A Recanati, tra squalificati (Martinelli, Ladinetti, Shiba) e influenzati (Mutton, Izzillo), nell’undici iniziale c’erano ben 7 under (idem per i padroni di casa) ma questo, come il fatto che appena mercoledì c’era stata la gara di Pesaro, non può giustificare una prestazione nella quale il Pontedera brillante che ancora tutti hanno negli occhi, quello del girone di andata, quello che aggrediva qualunque avversario e dovunque, è venuto fuori solo nel generoso finale. Troppo poco, francamente, anche perché il primo tempo Espeche e compagni l’hanno lasciato totalmente nelle mani degli avversari. Sembravano loro avere i 13 punti di vantaggio in classifica e non viceversa. Sul piatto della bilancia i granata possono mettere una palla gol di Ianesi dopo 3’ della ripresa intercettata da Fallani, una stoccata ravvicinata di Catanese respinta dallo stesso portiere al primo dei tre minuti di recupero, nonché, due minuti prima, un fuorigioco piuttosto dubbio fischiato al centrocampista del Pontedera in un’azione sui cui sviluppi era andato in gol, inutilmente, il debuttante Sosa. Ma non va dimenticato che nel primo tempo, disputato in maniera troppo rinunciataria i locali avevano colpito due volte la traversa piena. Una dopo solo 1’, con un colpo di testa dentro l’area piccola di Sbaffo su calcio d’angolo (palla poi bloccata da Siano sulla linea di porta), l’altra su un gran destro da fuori area di Giampaolo al 24’. Siano, tornato a difendere la porta dopo 11 turni, in quelle circostanze si era salvato col sempre utile "Fattore C", ma niente ha potuto quando Sbaffo in mezzo all’area è sbucato tra Espeche e Bonfanti e ha toccato in porta quello che alla fine sarebbe stato il gol-partita. Canzi, che aveva una panchina ridotta all’osso, con soli sette elementi di cui due portieri, ha provato a cambiare modulo, passando al 3-5-2 con Benedetti sulla linea dei centrocampisti e Catanese a incunearsi nell’area avversaria, ma il gol non è arrivato.

Stefano Lemmi