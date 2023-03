Pontedera, solo i numeri ribaltano l’ultimo scivolone

Se non si conoscesse il risultato di Pontedera-San Donato Tavarnelle si farebbe fatica a credere che la gara di domenica scorsa sia finita 2-4. A guardare i dati del match si sarebbe infatti più propensi a credere che sia stata una partita da due o tre a zero in favore della squadra di casa.

Purtroppo per i granata però non è andata così, anche se quasi tutti i parametri generali fatti registrare dalla formazione di Canzi sono stati superiori a quelli degli uomini di Buzzegoli. Almeno quelli più importanti. A cominciare dal possesso palla, che è stato del 56% per Espeche e compagni - con picco del 63% nel secondo quarto d’ora di frazione – per un tempo effettivo di 26’19" e con 23 possessi portati nell’area piccola avversaria, contro il 44% degli ospiti, pari ad un tempo effettivo di 20’20" per 14 possessi portati nell’area di rigore granata. Anche l’indice di pericolosità rilevato testimonia una maggiore propensione offensiva dell’undici pontederese, che ha fatto registrare un valore di 2,60 contro 1,75, con superiorità sia nel primo tempo (1,78 contro 0,83) che nel secondo tempo (0,95 contro 0,80). Ventuno i tiri scagliati da Nicastro e soci, dei quali 6 nello specchio (il centravanti ha anche colpito un palo) e da una distanza media di 16 metri, contro i 16 del San Donato, dei quali 5 nella porta di Siano (e 4 sono stati gol...) e da una distanza media di 18,5 metri. Anche guardando il grafico delle posizioni medie della partita si vede che il Pontedera ha avuto un baricentro molto più alto, che ha prodotto anche 12 calci d’angolo contro 4. Più alta pure la precisione nei passaggi della squadra di Canzi, assestatasi al 77% (342 su 446) contro il 71% (226 su 317) dei fiorentini, più alto anche il totale delle azioni offensive, che sono state 80 contro 39 (anche se poi in termini percentuali gli ospiti sono arrivati alla conclusione nel 41% dei casi contro il 25% dei granata) e maggiori sono stati anche i recuperi di palla.

Dove invece il Pontedera ha fatto peggio degli avversari è stato nei duelli individuali: sui 231 verificatisi nei 95 minuti di gara, i granata se ne sono aggiudicati 102 (pari al 44%), gli ospiti 117 (pari al 51%). Nello specifico, hanno fatto peggio nei duelli offensivi (40% contro 44%), in quelli difensivi (56% contro 60%) e nei dribbling riusciti (55% contro 80%), mentre sono stati superiori nei duelli aerei (50% contro 41%). Tutto materiale che lo staff tecnico ha sicuramente analizzato per cercare il riscatto nella trasferta di domenica sul terreno della Torres. Stefano Lemmi