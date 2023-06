Pontedera, soci dal notaio Il giorno del “giuramento“

Ci siamo. Oggi è il giorno in cui i soci del Pontedera rendono ufficiale il loro impegno all’interno del club. Dopo tutti gli sviluppi che ci sono stati nelle settimane scorse e che non hanno risparmiato colpi di scena anche clamorosi (molti dei "vecchi" soci hanno preferito lasciare le loro quote), nel pomeriggio, probabilmente non prima delle 17, vecchi e nuovi dirigenti si riuniranno infatti nello studio notarile Mignone a Bientina per mettere nero su bianco e definire le modalità per sottoscrivere la fideiussione di 350mila euro che serve per l’iscrizione al prossimo campionato. Nel nutrito gruppo dei soci, che si è piuttosto modificato rispetto alle stagioni scorse, ci sono anche il commercialista Lorenzo Lamioni, che lavora presso lo studio fiorentino Donnarumma e che acquisirà il 5% delle quote, e l’imprenditore locale Marco Maiello, che entrerà in possesso del 10%. Quest’ultimo sarà anche uno dei quattro soci che garantiranno la fideiussione. Gli altri tre sono Rossano Signorini, amministratore delegato di Ecofor, società pubblico-privata entrata nel Pontedera con il 32% di quote – e diventando così l’azionista di maggioranza relativa – Rosettano Navarra, che è sceso al 30% di quote (deteneva il 41%) e Piero Gradassi, che terrà il 12% ma che dopo tre anni lascerà la carica di presidente. Ruolo per il quale il candidato numero uno è l’ex sindaco Simone Millozzi, già in passato presidente onorario (per due volte), che però starebbe ancora valutando nei dettagli l’impegno (e la responsabilità) che richiede un simile incarico.

Così come vanno ancora limati gli ultimi dettagli per nominare Piero Ducci direttore generale, un ruolo nuovo all’interno dell’organigramma del club granata che si porta con sé l’obbligato inserimento nei quadri tecnico-dirigenziali di un personaggio che fin qui non aveva fatto parte ufficiale del Pontedera. Probabilmente già oggi arriveranno le decisioni, anche perché, soprattutto quello del presidente, è un nominativo che deve far parte nell’establishment della società nei documenti da comunicare alla Lega. Quindi, a meno di sorprese dell’ultima ora, una volta che ogni tassello sarà al suo posto potrà essere completata la numerosa documentazione necessaria per l’iscrizione alla stagione di Serie C 2023-24, l’undicesima consecutiva per il Pontedera in terza serie. Documentazione che quindi dovrebbe essere consegnata tra lunedì 19 e martedì 20 giugno, ultimo giorno utile - pena, ovviamente, l’esclusione – e che darà il via libera effettivo alla costruzione della nuova squadra da affidare ancora a Massimiliano Canzi.

Stefano Lemmi