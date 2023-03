Pontedera, le grandi ambizioni Ma l’Imolese è in stato di grazia

PONTEDERA

La corsa del Pontedera verso la miglior posizione possibile nella griglia dei play off - e magari anche con il record dei punti conquistati in Serie C - fa la prima tappa domani nel match casalingo contro l’Imolese. Compagine impelagata nella zona play out ma in stato di grazia dopo le tre vittorie nelle ultime tre gare (e prima c’erano stati due pareggi). Al match, che si disputerà allo stadio Mannucci, della quintultima giornata i granata arrivano confortati dal 4-0 di Fiorenzuola – vittoria esterna più larga da otto anni a questa parte – che nell’analisi dei dati risulta più sofferta e complicata di quanto dica il largo punteggio finale. Una osservazione che lo stesso allenatore Massimiliano Canzi aveva già "comunicato" nell’immediato post-gara, in base alla sue sensazioni.

L’impressione è stata confermata dai dati dell’incontro, dai quali si evince che livello di pericolosità il Pontedera è stato in maniera evidente e mediamente più pericoloso, più cinico e più abile a sfruttare le occasioni sia nel primo tempo che nel secondo. Il Fiorenzuola invece è stato molto bravo a tenere la palla soprattutto nella fase centrale della partita, come evidenziano anche i duelli, e che per la squadra granata hanno rappresentato il momento più critico. Tuttavia, una volta che il Pontedera è tornato a vincere questi duelli, ha aggiustato, anche grazie al cambio di modulo, la lunghezza media dei reparti riportando la gara sui binari giusti. Qualche numero? Cominciamo dall’ xG, ossia dell’indice di pericolosità.

Quello di Nicastro e soci è stato di 2,65, quello degli emiliani 1,49, praticamente la metà. Tiri: il Fiorenzuola ne ha scagliati 15 verso Siano (da una distanza media di 17,1 metri, quindi poco fuori l’area di rigore), centrando lo specchio in 5 occasioni, ma senza mai riuscire a segnare. I granata ne hanno effettuati "solo" 9, (da una distanza media di 15,5 metri, quindi poco dentro l’area di rigore) dei quali 6 in porta e quattro di questi si sono tramutati in gol.

Come già accennato, a tenere il pallino del gioco più a lungo è stato il Fiorenzuola, che in tema di possesso-palla ha raggiunto i 23 di gara, ossia il 63% del tempo, pari a 30’36" effettivi e con una durata media di possesso di 15 secondi, lasciando il 37% alla squadra di Canzi, che ha messo insieme 17’42" effettivi di controllo e con una durata media di possesso di 9 secondi. Maggiore, per gli avversari di sabato scorso, anche il totale delle azioni offensive portate, che sono state 55, delle quali 14 con conclusione, contro le 43, delle quali 7 con conclusione, della formazione pontederese.

E infine i duelli. I padroni di casa ne hanno vinti 108 su 219 (49%), il Pontedera 102 (42%), e soltanto in quelli aerei i granata sono stati superiori (21 su 41 contro 20 su 41). Poi sono stati complessivamente inferiori sia nei duelli offensivi che difensivi. Stefano Lemmi