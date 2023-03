Pontedera, ritorno alla vittoria: 2-0 in casa all’Imolese

L'esultanza del Pontedera (Bongianni / Fotocronache Germogli)

Pontedera, 26 marzo 2023 – Dopo tre turni il Pontedera è tornato alla vittoria casalinga, dando però continuità al successo di Fiorenzuola.

Il 2-0 sull'Imolese, arrivato al termine di una sfida giocata su buoni ritmi (anche un palo per parte, D'Auria e Benedetti in avvio di ripresa) e sempre incerta, è arrivato grazie ad una rete per tempo: prima del riposo è stato Cioffi a concretizzare di destro una sponda di Nicastro, mentre a dieci minuti dal triplice fischio il sinistro di Catanese (che a Fiorenzuola aveva tagliato il traguardo delle 100 presenze in granata) ha regalato alla squadra di Canzi un successo che consolida la settima posizione in classifica.

In attesa della sfida di sabato prossimo sul terreno dell'Entella, seconda in classifica.

(s.l.)

Il tabellino

Pontedera-Imolese 2-0

PONTEDERA (3-4-1-2): Siano; Marcandalli, Martinelli, Espeche; Perretta (29’ st Somma), Ladinetti (29’ st Guidi), Catanese, Goncalves (40’ st Bonfanti); Benedetti (23’ st Izzillo); Nicastro, Cioffi (23’ st Ianesi). A disp: Stancampiano, Vivoli, Shiba, Mutton, Sosa,Tripoli. All. Canzi IMOLESE (4-2-3-1): Molla; Maddaloni (13’ st Tulli), Camilleri (38’ st Fort), De Vito, Annan; Zanon, Bensaja (13’ st Bertaso); De Feo (38’ st Bani), Faggi (23’ st Zanini), D’Auria; Simeri. A disp: Adorni, Scremin, Agyemang, Lindholm, Perez, Macario. All. Antonioli.

Arbitro: Di Francesco di Ostia Lido.

Marcatori: 41’ pt Cioffi; 35’ st Catanese NOTE: spettatori 421; ammoniti Molla, Ladinetti, D’Auria, Zanon, Espeche, Tulli, Bensaja, Simeri; angoli 6 a 4.