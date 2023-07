Pontedera, il grande giorno Duello in salita col Palermo

Appuntamento con la storia domenica per il Circolo Tennis Pontedera, chiamato a ribaltare il risultato dell’andata nella finale playoff di Serie B1 maschile. È fissato per domenica mattina alle 10 il via all’ultimo appuntamento del campionato, che vede il Circolo Tennis Pontedera impegnato nella gara di ritorno contro il Tennis Club Palermo 2 che mette in palio la promozione in Serie A. La gara di andata, disputata domenica scorsa sui campi del circolo siciliano, ha visto il successo dei padroni di casa per 4-2, con rammarico da parte degli ospiti per qualche assenza importante. Questo il dettaglio della gara di andata: Matteo Donati-Federico Bertuccioli 6-1, 1-6, 6-3, Gabriele Volpi-Antonio Campo 4-6, 6-3, 6-3, Carl Jons Filip Bergevi-William Paolini 6-3, 6-3, Tommaso Schold-Ignazio Speciale 6-2, 6-0, DonatiPistoia-PaoliniVolpi 7-5, 6-4, BergeviCampo-BertuccioliFajta 6-4, 6-4. La speranza del Ct Pontedera è quella di ribaltare il risultato dell’andata grazie a qualche recupero fondamentale. Tra tutti quello del pisano Francesco Maestrelli (attuale numero 149 della classifica mondiale) e del davisman dello Zimbabwe Benjamin Lock (n.330 ATP).

Due giocatori che andranno ad aggiungersi ai ragazzi di casa Gabriele Volpi, Tommaso Schold, William Paolini, Duccio Caciolli e Riccardo Galli, oltre al pesarese Federico Bertuccioli e l’ungherese Peter Fajta. Il regolamento prevede, anche nella gara di ritorno, quattro incontri di singolare e due di doppio. In caso di parità, tra andata e ritorno, verrà disputato un ulteriore doppio di spareggio che sancirà la squadra promossa in Serie A. Risultato che sarebbe storico per il Ct Pontedera, mentre i siciliani tornerebbero nella categoria che hanno occupato fino al 2021. E allora tutti gli appassionati e sportivi pontederesi ma non solo sono chiamati a partecipare e a sostenere i ragazzi della città della Vespa in quella che sarebbe una grande impresa. L’appuntamento è alle ore 10 e ingresso libero al circolo di via di Montevisi.

l.b.