Pontedera, il futuro è ora Oggi si decide il girone

Non è un lunedì qualsiasi per il Pontedera. Oggi i granata, ma come del resto tutte le squadre di Serie C, conosceranno in poche ore la composizione dei gironi e il calendario del campionato che prenderà il via il 3 settembre (mentre la Coppa Italia inizierà più tardi). Sugli avversari sembrano esserci pochi dubbi, anche perché la suddivisione effettuata seguendo le latitudini geografiche delle varie località colloca il Pontedera nel girone centrale, il B, con questi avversari: Ancona, Arezzo, Carrarese, Cesena, Entella, Fermana, Gubbio, Juventus Next Gen, Lucchese, Olbia, Pescara, Recanatese, Rimini, Torres, Vis Pesaro, oltre alle due retrocesse dalla Serie B Perugia e Spal e alle due promosse dalla Serie D Sestri Levante e Pineto.

La possibilità, emersa in un primo momento, che le due formazioni sarde fossero inserite in un altro girone sembra invece tramontata. Nel frattempo l’allenatore Massimiliano Canzi osserva i suoi crescere in intesa e intensità giorno dopo giorno, come evidenziato nell’allenamento congiunto di sabato con il 2-0 al Real Forte Querceta (Serie D): "Stiamo proseguendo nella giusta direzione, in una gara disputata contro un avversario più probante. Ho visto dei miglioramenti come gioco, ma soprattutto a livello individuale. Delpupo, ad esempio, si è mosso meglio che contro il Tau Calcio, facendo intravedere di più le sue qualità. Anche Ambrosini ha fatto meglio, così pure come Ianesi, che però per le sue caratteristiche fisiche entra in condizione prima di compagni fisicamente più...pesanti".

L’allenatore del Pontedera scende poi nella disamina tattica: "Sono contento della nostra prestazione perché giocare contro un 4-3-3 per come giochiamo noi è la situazione più difficile, in quanto dobbiamo coprire tanto campo, fare tante...scalate, e questo è molto allenante. Quindi sono contento, siamo al punto in cui speravo di poter essere". Anche sabato i granata si sono schierati col 3-4-2-1, ma Canzi sta inseguendo nuovi obiettivi: "In questo momento sto lavorando soprattutto per trasmettere ai nuovi arrivati quelli che sono i principi di gioco sia in fase di possesso che di non possesso. Sul piano tattico per adesso non stiamo valutando altre soluzioni però abbiamo dei principi di gioco che ci permettono di cambiare sistema durante la partita, cosa che abbiamo fatto anche l’anno scorso. Del resto ogni tanto capita che, vuoi perché c’è qualcosa che non va con gli avversari, vuoi perché entra qualcuno che ha altre caratteristiche, si debba cambiare modulo passando magari al 3-5-2 o al al 3-4-1-2". Inevitabile non commentare il possibile girone, sulla carta più impegnativo che in passato. "E’ un girone bellissimo, stimolante – commenta l’allenatore del Pontedera – ma anche talmente difficile che non ci permette di cullarci sugli allori dell’anno scorso, bensì di dover trovare cinque squadre da mettere dietro. Ad ogni modo, come diceva mio nonno, è sempre meglio avere a che fare con in cardinali che con i preti…".

Stefano Lemmi