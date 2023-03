Pontedera-eroico: fermata la Reggiana

PONTEDERA

0

REGGIANA

0

PONTEDERA (4-3-2-1): Siano; Perretta, Marcandalli, Martinelli, Bonfanti; Izzillo (20’ st Guidi), Benedetti (42’ st Sosa), Catanese; Peli (20’ st Mutton), Ianesi (24’ pt Shiba); Nicastro.A disp: Stancampiano, Vivoli, Goncalves, Cioffi, Di Bella, De Ioannon, Tripoli, Somma. All. Canzi.

REGGIANA (3-5-2): Venturi; Luciani, Rozzio, Laezza (15’ st Varela); Fiamozzi (25’ st Guglielmotti), Nardi (15’ st Kabashi), Cigarini (25’ st Rossi), Vallocchia, Guiebre; Rosafio, Montalto (30’ st Lanini). A disp: Voltolini, Cauz, Pellegrini, Cremonesi, Capone, Hristov, Sciaudone. All. Diana.

Arbitro: Scatena di Avezzano.

Note: spettatori 713; espulso Martinelli al 24’ pt; ammoniti Laezza, Perretta; angoli 1 a 16.

PONTEDERA - Eroico. Semplicemente eroico. Questo è stato ieri il Pontedera, che ha fermato sullo 0-0 la capolista Reggiana pur in dieci per 72 minuti (recupero compreso). Ma questo pari che profuma di vittoria ha un nome e cognome: Alessandro Siano, portiere paratutto in serata di assoluta grazia. E se gli applausi pre gara sono stati per Canzi, premiato per le 100 panchine tra i professionisti in Serie C e Benedetti, alla centesima maglia granata, dopo nemmeno un minuto dal fischio d’inizio il battito di mani è stato tutto per il numero uno (ieri sera in tutti i sensi) di casa. Il portiere granata è infatti riuscito a neutralizzare un rigore di Montalto, concesso per un fallo su Rosafio commesso dopo appena 18" da Martinelli, ex di turno e capitano del Pontedera vista l’assenza di Espeche, squalificato come Ladinetti. Ma l’esperto difensore ha dimostrato di essere in una serata disgraziata perché al minuto 24 si è beccato il secondo giallo (sempre per fallo di gioco) lasciando la squadra in dieci.

La superiorità organizzativa della Reggiana, già palesata in undici contro undici si è fatta ancor più evidente e per i granata la sfida è diventata di esclusivo contenimento. Canzi, che aveva proposto una inedita difesa a quattro, ha preso immediate contromisure inserendo Shiba, un altro difensore, passando al 4-3-2, ma è toccato ancora a Siano esaltarsi opponendosi alle autentiche palle-gol di Laezza (30’), Luciani (32’) per consentire ai compagni di andare al té con un preziosissimo 0-0. Anche il Pontedera due minuti prima dell’inferiorità aveva avuto la sua brava occasione per segnare, ma Nicastro dopo essersi liberato di tre difensori ha calciato debolmente di sinistro consentendo a Venturi di distendersi.

Anche nella ripresa la Maginot pontederese è stata sottoposta al tiro a bersaglio, ma quando le conclusioni della prima della classe, che dopo un quarto d’ora il tecnico Diana ha reso ancor più a trazione offensiva passando al 4-3-3, hanno inquadrato la porta, super-Siano ci ha messo una pezza: al 4’ su Nardi, al 7’ su Rosafio, al 18’, di piede, su Guiebre, al 31’ e al 44’ sull’ex Kabashi. Se ci fosse un hat-trick anche per i portieri, ieri quello del Pontedera si sarebbe meritato di portare il pallone a casa.

Stefano Lemmi