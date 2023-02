Pontedera-Carrarese 0-1, il derby è azzurro

Pontedera (Pisa), 12 febbraio 2023 – E' della Carrarese, alla terza vittoria consecutiva, il derby numero 70 con il Pontedera. A decidere una gara avara di emozioni - solo una per parte nel primo tempo: Ianesi per i locali e Marino per gli ospiti - è bastato un tocco ravvicinato di Capello che alla mezzora della ripresa ha appoggiato in rete una punizione calciata da Schiavi e passata tra numerose gambe nell'area granata. Con questo successo la squadra di Dal Canto, ora sesta, ha scavalcato quella di Canzi, settima ma con il recupero di mercoledì a Pesaro.

PONTEDERA-CARRARESE 0-1

PONTEDERA (3-5-2): Stancampiano; Marcandalli, Espeche, Bonfanti (34’ st Mutton); Peli (19’ st Goncalves), Catanese (34’ st Benedetti), Ladinetti, Izzillo (34’ st Guidi), Perretta; Nicastro, Ianesi (19’ st Cioffi). A disp: Siano,Vivoli, Shiba, Sosa, Di Bella, De Ioannon, Tripoli, Somma. All. Canzi

CARRARESE (3-5-2): Breza; Pelagatti, Marino, Imperiale; Cicconi, Palmieri (1’ st Bozhanaj), Schiavi, Della Latta (39’ st Cerretelli), Coccia (22’ st Grassini); Capello (39’ st Castigliani), Bernardotto (12’ st Giannetti). A disp: Gatti, Satalino, D’Ambrosio, Pinto, Energe, Frey. All. Dal Canto

ARBITRO: Sacchi di Macerata

MARCATORE: 30’ st Capello

NOTE: spettatori 691; ammoniti Nicastro, Giannetti, Ladinetti; angoli 1 a 2.

s.l.