Pontedera, buona forma Lo dicono anche i numeri

Anche i numeri dicono che il Pontedera arriva in buona forma all’ultima gara casalinga di domani contro il Gubbio. I dati relativi alla netta vittoria (4-0) di sabato scorso sulla Fermana indicano infatti una supremazia piuttosto evidente sugli avversari. In particolare sono stati i duelli vinti (specialmente quelli difensivi) e i dribbling riusciti a spostare l’ago della bilancia dalla parte degli uomini di Canzi. Le… serpentine di Cioffi e soci sono infatti andate a buon esito nel 70% dei casi (14 su 20), contro il 54% (14 su 26) dei locali. Anche sull’xG, ossia il grado di pericolosità, i granata sono stati migliori (più pericolosi) facendo registrare un valore pari a 1,73 contro 1,10, perché se i tiri totali numericamente sono stati leggermente inferiori (13 contro 14), il Pontedera è stato più bravo a centrare la porta, riuscendoci in 6 circostanze, delle quali 4 tramutatesi in gol, contro le 5 (e nessun gol) dei padroni di casa e calciando nel complesso da una distanza media di 17,6 metri contro 21,9 dei marchigiani. Migliori, Espeche e compagni, sono risultati anche nei lanci lunghi riusciti, 27 su 52, pari al 52%, contro 19 su 49, pari al 39%, nei passaggi in area riusciti, 12 su 21, pari al 57%, contro 10 su 21, pari al 48%, nei passaggi smarcanti riusciti, 6 su 9, pari al 67%, contro 2 su 5, pari al 40%, nei passaggi filtranti riusciti, 5 su 10, pari al 50% contro nessuno, e nei cross riusciti, 8 su 15, pari al 53%, contro 4 su 13, pari al 31%. Superiore la Fermana è stata invece nel possesso-palla, tenuto nel 53% del tempo di gioco per un totale effettivo di 28’04", contro il 47% dei granata per un totale effettivo di 24’39". Spulciando invece tra i dati relativi a tutte le 10 partite della 37a giornata, spiccano il primo posto solitario nella classifica dei gol fatti nei novanta minuti, 4, e quello in coabitazione con Ancona e Cesena per i gol subiti, zero. Il secondo posto nella graduatoria dei duelli difensivi, 97 (dei quali 56 vinti, pari al 58%) dietro ai 102 dell’Entella, e in quella dei passaggi filtranti, 10, dietro ai 13 del Rimini, e il terzo posto nella classifica dei passaggi progressivi, 88, dietro ai 98 dell’Imolese e ai 90 del Siena. Meritevoli di citazione anche la quinta piazza nel dato dei tocchi in area di rigore, 19 (comanda l’Imolese con 28) e la sesta nei cross, 15 (comanda l’Imolese con 34), e negli attacchi in profondità, 7 (comandano Rimini, Fermana, Imolese e Siena con 9). A livello individuale, infine, Cioffi primeggia nella classifica per il contributo offensivo offerto, Peli nei gol segnati (2) e Izzillo in quella degli assist (2) mentre Espeche è secondo come palloni recuperati (22). Stefano Lemmi