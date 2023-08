Pontedera, avanti così Sorrisi con il Querceta

PONTEDERA

2

REAL FORTE QUERCETA

0

PONTEDERA primo tempo (3-4-2-1): Stancampiano; Guidi, Espeche, Calvani; Perretta, Benedetti, Marrone, Ambrosini; Delpupo, Ianesi; Nicastro.

PONTEDERA secondo tempo (3-4-2-1): Lewis; Barbafieri, Pretato, Gagliardi; Donnarumma, Disegni, Marrone, Maiello; Uva, Salvadori; Fossati. All. Canzi.

R.F. QUERCETA primo tempo (4-3-3): Luci; Bucchioni, Tognarelli, Vietina, Purro; Michelucci, Bigica, Apolloni; Gabrielli, Pegollo, Podestà.

R.F.QUERCETA secondo tempo (4-2-3-1): Gatti; Bucchioni (7’ Nazzaro), Betti, Vietina (15’ Maccabruni), Meucci; Tiberi, Lazzoni; Purro (23’ st Chabti), Berti Pagani, Gabrielli; Pegollo (30’ st Galli). All. Sena.

Marcatori: 17’ pt Delpupo, 45’ pt Nicastro

PONTEDERA - Seconda vittoria in tre giorni per il Pontedera, impegnato in allenamenti congiunti. Dopo il 3-1 sul Tau Calcio di giovedì, ieri i granata si sono ripetuti superando 2-0 il Real Forte Querceta, altra formazione che milita in Serie D. Canzi ha piazzato lo stesso undici iniziale del test contro il Tau Calcio (in porta però ieri c’era Stancampiano e non Lewis), inquadrato nel già consolidato 3-4-2-1. In difesa (assente Martinelli) Guidi e Calvani a metà frazione si sono scambiati posizione ai lati di Espeche mentre in attacco c’era ancora il duo Delpupo-Ianesi a supporto di Nicastro. Ed è stato proprio l’argentino, ultimo arrivato in casa granata, a sbloccare il risultato, ribattendo in rete una respinta di Luci. Poco prima, al 10’, il portiere ospite si era superato due volte negando la gioia a una staffilata dal limite di Benedetti e, sulla respinta, al sinistro secco e ravvicinato di Ambrosini. Una bella girata di Nicastro finita a lato d’un soffio poco oltre la mezzora è stata la prova dello spettacolare gol del 2-0, firmato con una rovesciata su cross di Ianesi proprio nell’ultima azione del primo tempo dal bomber del Pontedera che dopo il duplice fischio si è messo a bordo campo a giocare con i due figlioletti. Nella ripresa, com’era accaduto giovedì, si è visto un Pontedera completamente nuovo, nel quale hanno trovato spazio tutti gli under. Qualcuno che resterà nell’organico di Canzi per l’intera stagione, altri che andranno a formare la squadra Primavera granata. Lewis, nelle circostanze in cui è stato chiamato in causa in maniera impegnativa (almeno quattro) ha confermato, come aveva fatto contro il Tau Calcio, grande sicurezza sia tra i pali che nelle uscite. Stavolta però i gol del Pontedera non sono arrivati e così il match si è chiuso con le due reti firmate nel primo tempo. Ora l’attenzione dei tecnici (e dei tifosi) è rivolta tutta alla giornata di domani, nella quale verrà annunciata la composizione dei gironi e dei calendari.

Stefano Lemmi