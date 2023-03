Pontedera, arriva la capolista "E’ senza dubbio la partita più bella"

Pomeriggio di gala al Mannucci, dove alle 18 arriva la capolista Reggiana. Dopo l’1-1 di sabato a Rimini il Pontedera deve indossare l’abito migliore per reggere il confronto con un avversario che domina la classifica da solo da ormai 18 turni e che in solitudine vorrebbe arrivare al traguardo della B diretta dal quale lo separano altri sette incontri, compreso quello infrasettimanale odierno. I granata, privi degli squalificati Espeche (la fascia di capitano dovrebbe passare a Perretta) e Ladinetti e con Benedetti che tocca le 100 presenze, si troveranno di fronte una squadra ferita dal k.o. interno con l’Entella che ora si è portato a soli tre punti e che scenderà in campo alle 21, a Cesena, quindi con il vantaggio psicologico di conoscere già il risultato di Pontedera. "Sicuramente – commenta il tecnico Massimiliano Canzi – non giochiamo per far riaprire il campionato, bensì giochiamo per noi stessi e per il nostro obiettivo, che vogliamo raggiungere al più presto possibile. Per noi una Reggiana che arriva da una sconfitta è una condizione peggiorativa, anche se non cambia il nostro modo di affrontare una gara che sulla carta come livello per noi è... ingiocabile. Ma il calcio è bello perché tutti possono competere su una singola sfida". L’allenatore dei granata, sesti in classifica insieme a Gubbio e Siena, sa perfettamente qual è il valore di questo match: "E’ senza dubbio la partita più bella, è una di quelle partite in cui devi fare bella figura. Sul piano mentale è un tipo di sfida che si prepara da sola, contro una Reggiana che, non devo certo scoprirlo io, è completa in tutti i reparti, ha cambi validi ed è guidata da un allenatore di alto livello come Diana".

"Dalla gara di Rimini tuttavia – conclude Canzi – ha notato un miglioramento come compattezza di gruppo: vedremo se in questo caso basterà. Ad ogni modo dobbiamo riuscire a difendere e attaccare nel miglior modo possibile e stare pi a vedere che binari prende la gara". Inizio alle 18, dirige Scatena di Avezzano.

La probabile formazione (3-4-1-2): Siano; Marcandalli, Martinelli, Bonfanti; Peli, Catanese, Izzillo, Perretta; Benedetti; Cioffi, Nicastro.

Stefano Lemmi