Ponsacco, nuovi programmi, conferme e arrivi in vista della stagione 2019/2020

Luglio è per tradizione il mese in cui si annunciano i nuovi programmi col cambio di tecnici ed i primi acquisti, mentre si cerca di dare consistenza ai nuovi arrivi, iniziati con le strette di mano. Sul fronte giocatori rossoblu note le conferme di De Vito (nella foto), Nieri e Bardini, e l’arrivo dei portieri Falsettini,e Fontanelli e l’attaccante Panattoni, mentre sono stati lasciati liberi Lici, Paggini, Remorini,Mencagli, e ci sono diverse posizioni da valurare per completare la rosa. Sul fronte socierario, ancora la più volte annunciata presentazione ufficiale del nuovo diesse Umberto Aringhieri e dell’allenatore Carlo Caramelli continua a slittare - probabilmente per limature tecnico-burocratiche – creando un po’ di subbuglio gli sportivi. La squadra in costruzione, inizierà la preparazione il 31 luglio a Ponsacco, resta da fissare la location. Intanto è in via di definizione da parte del Comune l’assegnazione della gestione degli impianti sportivi, in quanto il mandato alla Cooperativa che lo aveva in carico è scaduto il 30 giugno. La gestione dovrebbe essere assegnata ai Mobilieri Ponsacco che gestiranno gli impianti tramite una nuova società di cui faranno parte attuali componenti dei Mobilieri e quelli che attualmente dirigono il settore giovanile. Sull’uso dei terreni di gioco oltre a Mobilieri e Juniores ci sarà L’Fc Ponsacco 1920, che dovrebbe iscriversi in Prima Categoria.

Luciano Lombardi