Ponsacco a Poggibonsi "Una nuova finale"

La sconfitta dei Mobilieri al Comunale con lo Sporting Trestina avrebbe potuto avere riflessi molto negativi in classifica. I risultati della 29°giornata invece hanno stemperato i malumori del ko subito poiché – anche le concorrenti dei rossoblu – non hanno brillato. Pertanto il Ponsacco conserva ancora il decimo posto, guidando le nove pericolanti con 34 punti e con un vantaggio di tre punti sulle squadre Orvietana e Grosseto che capeggiano, al momento, la zona play out. Il sollievo per la parte numerica non cancella la prestazione incolore della squadra di Bozzi che esce dal confronto con gli umbri piegata certamente nel gioco, ma anche dalla sfortuna per l’infortunio che ha escluso dalla gara il centrocampista Fratini al 22’ del primo tempo ed a seguire con le ammonizioni un po’ precipitose dell’arbitro a Lici e Remorini.

I due rossoblu pagano con lo stop di una giornata. Giornata che sconteranno oggi allo "Stefano Lotti" contro il Poggibonsi con inizio alle ore 18: orario richiesto dalla società ospitante ed accettato dal Ponsacco. E’ trasferta dalle mille insidie per i rossoblu, per la caratura tecnica dei giallorossi, terza in classifica ad un punto dal secondo posto e con un attacco mitraglia autore di 60 reti. I Mobilieri saranno costretto ad opporre ai giallorossi una squadra "ye-ye" per le assenze degli over Lici, Remorini e Fratini. Quindi sarà De Vito a fare da guida insieme ai "vecchi" Pagnini ’97, Mencagli ’99, Bardini e Zaccagnini (2000 )agli altri quindici ragazzi in quota dal 2001 in avanti che comporranno squadra e panchina. Il ritorno al campionato a meta settimana non ha consentito retro pensieri, esigendo concentrazione immediata che i ragazzi di Bozzi. " Avevamo detto che le ultime sei gare sarebbero state tutte finali – ha detto il ds Egidio Bicchieri – abbiano sbagliato col Trestina, può capitare. La squadra, lo abbiamo detto sempre, è giovane se ci salviamo abbiamo fatto un grande lavoro. Rimangono altre cinque gare e necessario mantenere il vantaggio e credere in tutto quello che ci ha portato in questa posizione. Lo svolgimento, anche dell’ultima giornata, mi dà la sensazione che i conti si faranno davvero sul gong finale".

Luciano Lombardi