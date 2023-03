Ponsacco 1920, un anno maledetto

Storia di una retrocessione annunciata. Potrebbe titolarsi così l’amarissima stagione del Ponsacco Fc 1920, che domenica è aritmeticamente retrocesso dal campionato di Promozione con una giornata di anticipo. Condannato da quell’ultimo posto della classifica occupato da dieci giornate in qua. E’ la seconda retrocessione consecutiva per la gloriosa casacca rossoblù, la terza negli ultimi quattro anni, ma questa è probabilmente la più dura. Anche perché, inutile fare finta di niente, alla fine i risultati sul campo sono stati pesantemente condizionati dalla mancanza di serenità vissuta a livello societario. Basta riavvolgere il nastro per rammentare che già in avvio di stagione tra il club presieduto da Walter Bonfiglio (che al termine della stagione 2018-19 aveva rilevato il 95% delle quote da Massimo Donati, rimasto con il restante 5%) e l’amministrazione comunale c’era stato il braccio di ferro legato al rinnovo della convenzione dell’impianto di Viale della Rimembranza, con tanto di pronunciamento del Tar per la riammissione dell’Fc di tornare a far uso dello stadio stesso. Che nel frattempo aveva accolto anche "l’altro" Ponsacco, quello che ha ereditato il titolo dal Cascina e che sta disputando un onorevole campionato di Serie D come Mobilieri. In un’annata così travagliata, per l’Fc Ponsacco 1920 si sono aggiunti poi anche problemi di morosità. E’ infatti notizia della scorsa settimana l’intenzione del comune, che è proprietario dell’impianto calcistico cittadino, di vietare al club rossoblù di Promozione (ma solo a quello) l’uso del Comunale per gli allenamenti settimanali a causa di una rata di 500 euro relativa alle utenze (luce compresa) del mese di gennaio non pagata. L’ufficio dello sport comunale ci ha poi ripensato e anziché chiudere i cancelli dello stadio ha concesso una proroga al pagamento per permettere alla squadra di disputare la preparazione regolarmente. Ma purtroppo l’impegno, proseguito con continuità in tutti questi mesi più che altro per l’ attaccamento alla maglia, profuso durante il campionato da staff tecnico e giocatori non è bastato ad evitare questa nuova pagina nera. s.l.