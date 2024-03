Podistica. Francesco Mini presidente

Francesco Mini è il nuovo presidente della Podistica Castelfranchese. Prende il posto di Daniele Puccioni, dimissionario e in scadenza di mandato quest’anno. Puccioni era presidente della società biancoverde dall’aprile 2021, dalla scomparsa dell’indimenticabile e storico presidente Ilio Canovai. Puccioni resta nel consiglio della Podistica a dimostrazione dell’attaccamento a questa associazione nata nel 1971. Da tempo caldeggiava il passaggio del testimone al termine del suo mandato a una persona più giovane. E così è stato. I soci hanno seguito il suo consiglio nominando all’unanimità Francesco Mini. Daniele Puccioni, al termine della riunione, ha ringraziato tutti gli associati per la fiducia che hanno riposto in lui in questi tre anni durante i quali è stato raggiunto il record dei partecipanti degli ultimi venti anni alla cinquantunesima edizione della Quattropassi, una delle marce più longeve della provincia. Un successo che Puccioni ha tenuto a sottolineare anche grazie alla collaborazione con l’associazione "Con Leo nel Cuore e le scuole di Castelfranco. Puccioni ha fatto gli auguri al neo-presidente Mini "affinché svolga con passione e dedizione la carica". Francesco Mini ha ringraziato dell’elezione i soci e Puccioni che l’ha designato. Il consiglio direttivo della Podistica Castelfranchese è composto, oltre che da Mini, da Patrizia Montagnani (vicepresidente), Carmine Ciullo (cassiere), Roberto Bartalini (segretario), Carlo Bartalini, Savio Bartalini e Daniele Puccioni.