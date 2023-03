Poche emozioni a Livorno Alla Cuoiopelli basta un punto

PRO LIVORNO

0

CUOIOPELLI

0

PRO LIVORNO: Serafini A., Cavalli, Solimano, Filippi, Signorini, Ghelardoni, Brizzi, Costanzo, Lucchesi, Putrignano, Santagata. All: Ciricosta.

CUOIOPELLI: Pulidori, Berti, Goretti, Rudi (Mariani 90’), Negro, Viligiardi (Lucaccini 46’), Passerotti (Baroncini 77’), Borselli, Andolfi, Tapparello (Benericetti 77’), Bracci.

Arbitro: Vazzano di Catania.

Livorno - Il quart’ultimo turno assegnava alla Cuoiopelli la trasferta al "Magnozzi" di Livorno. E’ finita 0-0 una gara priva di emozioni, col vento a sferzare i presenti. I labronici hanno concluso due volte verso la porta difesa da Pulidori il quale è stato chiamato una sola volta ad un intervento degno di tale menzione. Dall’altra parte la compagine di Marselli non ha mai chiamato in causa Serafini e così la gara si è protratta stancamente fino alla conclusione per un abulico 0-0, servito soltanto a smuovere la classifica. Questa, nelle prime quattro posizioni è rimasta invariata. Tre pareggi sono scaturiti al termine di Tuttocuoio-Perignano (1-1), River Pieve-Cenaia (1-1), oltre a quello a reti bianche tra la Pro Livorno e la Cuoiopelli. I labronici hanno mantenuto l’ottavo posto (36) in una posizione di classifica in cui non si corrono rischi, né tantomeno si può sognare. All’andata i biancoverdi fecero penare la Cuoiopelli che, in rimonta, agguantò il pari, in una gara ricca di gol ed emozioni: 3-3. Ieri niente di tutto questo, con qualche lieve dubbio, a metà della ripresa, per un possibile calcio di rigore in favore dei locali, i quali alla fine, non hanno granché protestato. Cuoiopelli ancora terza (a quota 47), col calendario che le assegna due gare in casa (Massese e Fucecchio) e la trasferta di San Miniato Basso. Dopo il turno infruttuoso della domenica precedente, da cui le prime tre della classe erano uscite a mani vuote, è arrivato stavolta un punto a testa.

M.L.