Fratres Perignano e Cenaia staccano la Cuoiopelli vincendo i due scontri diretti in sette giorni e si giocheranno nelle restanti otto partite il primo posto e la promozione in serie D. Il Cenaia merita la copertina perché ha vinto lo scontro diretto in trasferta grazie a una partita ordinata e aggressiva più della Cuoiopelli che, soprattutto nel primo tempo, ha fatto davvero poco. Il Fratres ha espugnato il campo del Certaldo con un netto cinque. Perignano e Cenaia, le frazioni di Casciana Terme Lari e Crespina Lorenzana, comandano il girone A dell’Eccellenza con sei punti di vantaggio sulla Cuoiopelli che ora deve "resettare e cercare di rosicchiare punti alle prime e mantenere il terzo posto per giocare i play off", come dice il suo allenatore Davide Marselli.

A Matteo Niccolai il suo Perignano non è piaciuto. "Nonostante il 5-1 in trasferta la squadra mi è piaciuta meno che in altre occasioni, come ad esempio contro il Montespertoli e la CUoiopelli – dice Niccolai – Quattro o cinque giocatori hanno disputato una gara al di sotto delle loro possibilità. Detto questo, è chiaro che sono contento del risultato, ma non voglio che i ragazzi pensino di aver dato il massimo perché non è stato così. Sei punti di vantaggio sono tanti, ma possono anche essere pochi. Sarà molto importante, forse dedecisivo, lo scontro diretto tra tre domeniche in casa contro il Cenaia".

Massimo Macelloni mantiene la sua calma glaciale e i piedi per terra. "Dalla classifica è lotta a due – dice Macelloni – ma credo sia presto per dirlo perché abbiamo lo scontro diretto e la Cuoiopelli può rientrare. Con la Cuoiopelli siamo stati in tensione nei primi venti minuti, poi ci siamo sciolti e abbiamo fatto la nostra gara. Andiamo avanti partita dopo partita".

Davide Marselli non concede attenuanti ai suoi (e a se stesso) per il brutto primo tempo contro il Cenaia. "Male, anche se abbiamo preso gol su un tiro-cross – dice il tecnico biancorosso – Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio noi, pur rischiando in contropiede un paio di volte, ma creando anche due palle gol stratosferische per il pareggio respinte sulla linea. Comunque la squadra non mi è piaciuta nè a Perignano nè contro il Cenaia e di questo la responsabilità è mia. Bisogna resettare e ripartire cercando di recuperare punti alle prime".

Nel derby tutto sanminiatese pareggio senza gol tra San Miniato Basso e Tuttocuoio. Con il Camaiore a quota 28, le due compagini – rispettivamente quartultima e terzultima con 20 e 19 punti – difficilmente potranno evitare di giocarsi la salvezza ai play out.

