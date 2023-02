Per mister Canzi il futuro è sempre più granata

Si va verso il prolungamento di Massimiliano Canzi sulla panchina del Pontedera. La volontà di trovare un accordo è nell’aria da qualche giorno e a momenti (forse già in giornata) l’intesa potrebbe essere ufficializzata. Allenatore e dirigenza dovrebbero infatti incontrarsi a breve e, salvo imprevisti dell’ultima ora, la fumata bianca sembra scontata. Anche perché il 56enne tecnico milanese oltre che per le evidenti capacità professionali, tradotte in risultati positivi sul campo, è entrato dritto nel cuore dei tifosi granata e di tutti gli addetti ai lavori, a vario titolo, del club, pure per le sue qualità umane. Sempre pronto a concedersi ai media – e di conseguenza, quando le cose non sono girate bene, ci ha sempre messo la faccia - sempre sorridente e mai indisponente, Canzi è un personaggio sul quale poter contare per pianificare il futuro. Probabilmente, anche considerando quello che il tecnico disse alla sua presentazione nella sala stampa del Mannucci - "Il mio sogno è arrivare ad allenare in Serie A" – l’accordo sarà su base annuale, come lo è stato il 5 ottobre scorso, e magari, ricordando quello che era stato detto in situazioni analoghe ai precedenti allenatori granata, Indiani prima e Maraia dopo, con possibilità di annullamento dell’accordo in caso di chiamata da società di categoria superiore.

Ma febbraio nel mondo del calcio è solitamente tempo di rinnovi, un lavoro a cui non può sottrarsi neppure il Pontedera. Infatti, come stabilisce il regolamento, un giocatore che è in scadenza di contratto, dunque in questo caso che è legato ad una società fino al 30 giugno 2023, dall’1 febbraio ha la possibilità di firmare liberamente un accordo con un nuovo club. E il sodalizio granata ha diversi calciatori in scadenza, soprattutto quelli che il direttore Moreno Zocchi ha "ereditato" dalla precedente gestione. Come ad esempio i difensori Shiba (22) ed Espeche (37) o i centrocampisti Benedetti (23) e Perretta (23). Ma alla lista si aggiungono pure new entry di questa estate quali il difensore Martinelli (31), il centrocampista Izzillo (28), il portiere Vivoli (21) e, soprattutto, l’attaccante Nicastro (31). In assenza di comunicati ufficiali è immaginabile che la società abbia comunque già iniziato i colloqui ma stia dando la priorità al rinnovo con Canzi. Nel frattempo la squadra è tornata ad allenarsi per affrontare una settimana di nuovo con tre partite: domenica in casa con la Carrarese, mercoledì a Pesaro per il recupero (alle 18) e domenica 19 febbraio a Recanati.

Stefano Lemmi