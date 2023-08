Per la Cuoiopelli ultimo test a Uliveto Terme: Santa Croce in Piazza

La Cuoiopelli, militante in Eccellenza, gioca oggi (16,30) in amichevole a Uliveto Terme, contro un avversario di Promozione. E’ l’ultimo test prima del debutto di domenica 3 settembre in Coppa Italia, allo stadio Libero Masini, col Fucecchio. Finora i biancorossi hanno disputato quattro gare, la prima con la Primavera del Pisa perdendo per 2-1, poi due gare con squadre di Serie D: Tau Altopascio e Ghiviborgo. Le lucchesi si sono imposte rispettivamente per 4-2 e 3-2. Mercoledì scorso i conciari hanno superato per 2-0 il San Miniato Basso squadra di Promozione. I giallorossi sono retrocessi al termine della scorsa stagione. A segno Benericetti e Cavallini nella ripresa. Questa la formazione iniziale presentata da Falivena: Pulidori; Goretti, Colombini, Lucaccini, Lici; Bianchi, Passerotti, Costanzo, Viola; Cavallini, Bertucci. "è stato un test probante - dice il diesse Stefano Costa - contro una tra le migliori di Promozione. Difesa e centrocampo sono già rodate. L’attacco sarà da rafforzare, affiancando una punta a Bertucci. La società è attenta". Mercoledì 30 allenamento congiunto al Libero Masini con la Sextum Bientina. Poi la Coppa Italia (3 settembre) e, da domenica 10, sarà campionato. Mercoledì 6 la presentazione in piazza Matteotti nell’ambito di "Santa Croce in Piazza". Queste le avversarie della Cuoio: Fratres Perignano, Geotermica Larderello, Tuttocuoio, Castelfiorentino, Fucecchio, Lanciato Campi, Montespertoli, Zenith Prato, Pontebuggianese, Valdinievole Montecatini, Pro Livorno Sorgenti, Sporting Cecina, Camaiore, River Pieve e Massese. Marco Lepri