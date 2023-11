Per Arno e Gruppo Lupi c’è la vetta da difendere. E per i santacrocesi impegno ostico

Quinta giornata di campionato in Serie B. Arno Toscana Garden di Castelfranco e Gruppo Lupi Pontedera, sono in vetta a punteggio pieno con i laziali del Tuscania a quota 12. Il turno odierno, sulla carta, è favorevole alle tre battistrada, due delle quali, alla vigilia del torneo, erano considerate tra le favorite con i viterbesi del Civita Castellana per la promozione in A3. Questi ultimi non sono partiti bene ma confidano di reinserirsi. La grande sorpresa è il Gruppo Lupi allenato dal castelfranchese Marco Nuti. La compagine dei fratelli Federico e Daniele Benvenuti, non che del presidente Giorgio Nazzi, gioca questa sera a Sansepolcro contro gli aretini neopromossi in categoria. I locali sono penultimi con un solo punto a disposizione. Il pronostico è tutto per Del Campo e compagni, ai quali viene richiesta la massima attenzione. "In settimana ci siamo allenati poco – ammette Federico Benvenuti – per i motivi climatici ben noti. Dobbiamo porre attenzione. Per lo svolgimento del match, in programma stasera alle 21, non dovrebbero esserci problemi. Partiremo regolarmente". Anche al PalaBagagli la partita dovrebbe avere il suo regolare svolgimento con inizio alle 17,30. La compagine biancoverde allenata da Francesco Mattioli riceve il Prato ottavo in classifica con quattro punti a disposizione. I lanieri sono la classica squadra di centro classifica, certa di non avere alcun tipo di problema, che disputa ogni gara con spregiudicatezza, soprattutto fra le mura amiche. L’Arno è sempre più carico soprattutto dopo la pesante vittoria di sabato scorso a Sesto Fiorentino al temine di una gara combattuta e sentita. Nelle gare interne i castelfranchesi soffrono un tantino ad inizio gara per poi sciogliersi nei set successivi. Recentemente sta conquistandosi il posto di titolare nel ruolo di schiacciatore Kerian Crescini. I Lupi (noni), saranno di scena a Tuscania. Pronostico per i laziali. Al termine della gara quasi tutti i titolari proseguiranno per Ortona per aggregarsi alla prima squadra di cui fanno parte.

M.L.