STANCAMPIANO 6. Sul gol la palla passa tra mille gambe. Non può vederla. MARCANDALLI 6,5. Limita il possente Bernardotto e trova anche lo spazio per proporsi in avanti. ESPECHE 6. Nessun errore specifico. BONFANTI 5,5. Aveva tenuto a bada Capello. Fino al gol.

MUTTON sv. Disputa gli ultimi 16 minuti (recupero compreso).

PELI 6,5. Dopo l’Alessandria Canzi gli dà nuova fiducia. Tecnico ripagato con una prova a tutto campo. GONCALVES 5,5. Il portoghese, al debutto, commette il fallo che genera la punizione dalla quale si decide la partita.

IZZILLO 5,5. Non incide come ci si aspetta da un giocatore delle sue qualità.

GUIDI sv. Anche per lui solo i minuti conclusivi. LADINETTI 6. Orchesta il gioco meglio di altre volte, anche se non basta a dare i frutti sperati. CATANESE 6,5. Suo il cross per l’occasione di Ianesi e suo l’unico tiro in porta della ripresa. BENEDETTI sv. Gioca troppo poco per essere incisivo.

PERRETTA 6. Tatticamente utilissimo. Anche stavolta comincia quinto a sinistra e finisce quinto a destra. NICASTRO 5,5. Stavolta il suo agire di sponda è meno efficace che in altre circostanze.

IANESI 6. Dopo il gol all’Alessandria parte di nuovo titolare. Dà sempre l’impressione di trovare il guizzo giusto, ma quando ha sulla testa la palla del possibile 1-0 la spreca. CIOFFI 5,5. Disputa l’ultima mezzora ma sbatte contro i difensori ospiti.

All. CANZI 5,5. Vero: il Pontedera ha perso su un episodio. Ma non è riuscito a fare quasi niente per provare a vincere.

s.l.