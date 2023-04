Peli, devastante Prestazione sublime Izzillo argina bene

SIANO 6,5. Partita tutto sommato di normale amministrazione.

SHIBA 7. Controlla con sicurezza le sfuriate avversarie.

ESPECHE 7. Praticamente perfetto. Nel finale va anche alla conclusione.

BONFANTI 7. Tiene a bada Neglia e si concede anche qualche transizione in attacco. TRIPOLI 6. Si gode l’emozione del debutto in C per gli ultimi 11’.

PELI 7,5. Devastante a destra. Un assist e due reti (tante quante le precedenti) certificano una prestazione sublime. GONCALVES 6,5. Gioca mezzora della ripresa e offre il suo apporto. CATANESE 6,5. Altra prova solida. Canzi lo toglie per evitargli un secondo giallo.

GUIDI 6,5. Entra bene in partita anche se la gara ormai era già in discesa. BENEDETTI 6,5. Piazzato davanti alla difesa in sostituzione di Ladinetti, organizza il gioco ma perde qualche pallone in maniera rischiosa. IZZILLO 7. Argina bene a centrocampo e aggiunge la ciliegina del lancio a Cioffi per il 4-0. PERRETTA 7. Ormai è il pendolino della squadra. Anche stavolta parte a sinistra e chiude a destra ed è sempre utilissimo. SOMMA 6,5. Entra e dà il suo contributo come esterno a destra. NICASTRO 7. Torna dopo la squalifica e timbra subito. Oltre a fare tante altre cose.

MUTTON 6,5. Negli ultimi 20’ dimostrare a Canzi che può contare anche su di lui.

CIOFFI 7. Segna la sua rete numero sei e fallisce d’un soffio la doppietta. Per i difensori locali è difficile prenderlo.

All. CANZI 7. Secondo 4-0 esterno, un solo gol subito nelle ultime sei partite e quinto posto alla portata. Sì, il suo è un gran bel Pontedera.

s.l.