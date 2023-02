"Pagata la disattenzione. Ma restiamo forti"

Per Matteo Guidi la partita con la Recanatese è finita 0-0. Il giovane centrocampista classe 2003 del Pontedera, fresco di rinnovo di contratto (ha firmato fino al 2005) è infatti rimasto nello spogliatoio dopo aver disputato i primi 45 minuti. Questo tuttavia non gli ha impedito di fare una valutazione complessiva sul match, perso poi 1-0 dai granata.

"Nel primo tempo – è la sua visione – dovevamo riuscire a giocare un calcio più pulito, a trovare gli spazi, cose che invece abbiamo fatto poco. La Recanatese da parte sua ha avuto due grosse occasioni con le traverse, ma per il resto non ha fatto granché di più. Nel secondo tempo invece siamo partiti meglio, siamo riusciti a trovare maggiori aperture e abbiamo anche creato occasioni per segnare. Però non abbiamo mai avuto la fortuna di buttarla dentro. Quindi dobbiamo lavorare di più per migliorare questo aspetto, così come sul fatto di aver subito il gol-partita per aver perso una seconda palla. Serve migliorarci anche in queste situazioni". Al tirar delle somme, le due trasferte ravvicinate in terra marchigiana sono state complessivamente amare. A Pesaro la squadra di Canzi si è lasciata rimontare a 5’ dalla fine lasciandosi così sfuggire la vittoria, a Recanati, dove il Pontedera è andato a giocare per la prima volta in 111 anni di vita, è bastato subire un gol nella fase iniziale della ripresa per non riuscire ad evitare la quarta sconfitta del girone di ritorno (e del 2023) nelle 9 partite consumate.

"Aver conquistato un solo punto in queste due gare – conclude Guidi – ci deve far capire che serve stare più attenti. Anche perché siamo un bel gruppo, siamo una squadra di qualità, che può fare assai meglio perché siamo forti e quindi possiamo rendere molto di più. Nonostante questo stop, tuttavia, sono sicuro che sapremo ripartire e che ben presto torneremo a conquistare i tre punti". Magari già domenica al Mannucci, dove arriva il San Donato Tavarnelle, avversario contro il quale Canzi dovrebbe riavere tutti i numerosi giocatori assenti due giorni fa. Ossia Ladinetti, Martinelli e Shiba, che erano squalificati, Mutton e Izzillo, colpiti da influenza. Nel dopo-partita il tecnico non ha voluto cercare alibi alla sconfitta tirando in ballo le tante defezioni, ma per la sfida al Tubaldi si è presentato con una panchina mai così ridotta in 28 giornate. Il minimo era stato di 9 elementi nella gara vinta contro la Torres, mentre l’altro ieri il numero è sceso a 7, tra cui i due portieri, Stancampiano e Vivoli. A proposito di questo ragazzo classe 2001, che di nome fa Niccolò e che praticamente ha il ruolo di terzo portiere, merita citare una curiosità. Infatti il ragazzo, nonostante non abbia fin qui giocato neppure un minuto ma sia andato sempre in panchina (11 volte), è...riuscito a collezionare due ammonizioni. Come ha fatto? Semplice: ha esultato in maniera un po’ troppo veemente quando i suoi compagni in campo hanno segnato. La prima volta a Siena per il pari di Marcandalli al 50’ della ripresa, la seconda a Pesaro per il vantaggio di Nicastro. Con la Recanatese invece non ha corso questo rischio….

Stefano Lemmi