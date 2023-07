Ore 19:30, stagione al via Pontedera, gli avversari

Nessuna sorpresa. Anche se fino alle 22 di ieri non c’era un comunicato ufficiale, come da previsione sono "soltanto" due le squadre escluse dal prossimo campionato di Serie C 2023-24 la cui stagione comincia proprio oggi. Fuori dai giochi sono dunque le già note Pordenone e Siena, la prima per non essersi iscritta, la seconda per aver presentato una domanda incompleta. Ma i posti liberatisi nella Serie C saranno tre, perché a regalare un altro spazio contribuisce l’esclusione della Reggina dalla Serie B (ammesso invece il Lecco) per una serie di inadempienze emerse dalla domanda. Questo comporta il ripescaggio del Brescia, che aveva perso i play out contro il Cosenza diventando una delle 60 squadre di terza serie. Nel tardo pomeriggio di ieri si era sparsa la notizia dell’esclusione anche di Alessandria, Brindisi e Triestina, ma col passare delle ore questa informazione si è rivelata una fake news. Gli ispettori hanno esaminato le 59 domande avute – mancava quella del Pordenone, come detto – per ordine alfabetico e l’esito è stato trasmesso alla società interessata attraverso una pec. Al Pontedera la comunicazione dell’ok è arrivata alle 19,30. In questo modo i tre club ammessi alla prossima stagione di terza serie dovrebbero essere il Mantova, che è la migliore tra le retrocesse dal campionato di Serie C 2022-23, l’Atalanta under 23, costituitasi adesso, e probabilmente l’Alcione Milano, prima nella graduatoria dei ripescaggi tra le squadre della Serie D anche se non avrebbe lo stadio a norma per la C (sperano anche Nardò e Fano).

Se le cose comunque rimarranno tali, verosimilmente il girone del Pontedera, ancora il B considerando una suddivisione geografica per linee orizzontali, potrebbe dunque essere il seguente: Alessandria, Ancona, Arezzo, Carrarese, Cesena, Entella, Fermana, Gubbio, Juventus Next Gen, Lucchese, Olbia, Perugia, Pineto, Pontedera, Recanatese, Rimini, Sestri Levante, Spal, Torres e Vis Pesaro. In ogni caso le società bocciate hanno tempo fino alle ore 19 del 5 luglio, mercoledì prossimo, per fare ricorso alla Commissione competente, la quale si pronuncerà entro il 6 luglio. Quindi il giorno successivo alla discussione dei ricorsi da parte delle escluse, ossia venerdì 7 luglio, è prevista la riunione del consiglio federale della Figc, in cui verrà ufficializzata la decisione sulla concessione delle licenze nazionali. Da lì scatteranno inevitabilmente i ricorsi dei club esclusi alla sezione del collegio di garanzia dello sport, e quindi, come ultimi due organi cui potersi appigliare, si potrà ricorrere al Tar del Lazio e al consiglio di stato. Ma a quel punto i campionati saranno già iniziati.

Stefano Lemmi