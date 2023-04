"Ora pensiamo allo scontro diretto"

Nella sala stampa del Recchioni, Massimiliano Canzi riesce a mantenersi tranquillo nonostante la larga vittoria: "Siamo chiaramente molto contenti della prestazione, al di là del risultato, che è un risultato pieno. Temevamo questa partita perché sapevamo di affrontare una squadra in ottima salute come la Fermana, una squadra che ha fatto credo un grandissimo campionato. Quindi eravamo preoccupati dell’atteggiamento, ma i ragazzi hanno tenuto l’atteggiamento di una squadra vera. I ragazzi hanno dimostrato che non si stanno accontentando". Il tecnico però non pensa ancora ai play off: "Innanzitutto abbiamo sempre una partita da disputare ed è una gara importante perché si tratta di uno scontro diretto con un Gubbio che è un punto davanti a noi. Nonostante questa vittoria per noi è sfumata la possibilità di arrivare quarti perché la Carrarese vincendo è rimasta tre punti avanti e quindi anche agganciandola noi siamo dietro per via dei peggiori scontri diretti. Però domenica possiamo giocarci il quinto posto, ed è una cosa che faremo". Senza rinunciare ai giovani.. "La filosofia del club – conclude Canzi - è quella di puntare sugli under è una filosofia che ho sposato e sono molto contento di andare avanti su questa linea. Anche con la Fermana, nonostante il minutaggio non ci sia più, siamo scesi in campo come minimo con 5-6 giovani. Brava dunque la società e il direttore Zocchi che mi hanno permesso di lavorare bene".

s.l.