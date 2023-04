"Ok il record, ma non abbiamo fatto ancora tutto"

PONTEDERA

Non ricopre un ruolo ufficiale nel Pontedera, ma il fatto che alla fine della partita vinta 2-0 contro il Montevarchi - e grazie alla quale è stato stabilito il record di punti (56) del club nella Serie C unica - Piero Ducci abbia sentito la necessità di rilasciare dichiarazioni, fa capire come il braccio destro del socio di maggioranza relativa Rosettano Navarra si stia sempre più appassionando alle vicende della squadra granata. Al punto che – e questo lo possiamo testimoniare personalmente – assai spesso lo abbiamo visto esultare ad una rete di Nicastro e compagni come il più sfegatato dei tifosi. "Non ho mai parlato finora – ha detto al termine dell’ultimo match giocato - ma è giusto che lo faccia, anche se doveva essere qua Moreno Zocchi che è il vero artefice di questo miracolo Pontedera. Se sono qui è perché voglio ringraziare i ragazzi, che formano un gruppo stupendo, lo staff tecnico, la dirigenza, e tutte le persone che lavorano per il Pontedera. Col 2-0 al Montevarchi abbiamo battuto il record di punti del club, ma non finiamo qua. Non abbiamo fatto ancora tutto quello che ci siamo prefissati, perché onoreremo il campionato anche nelle ultime due giornate (sabato a Fermo e poi in casa col Gubbio, ndr) provando a migliorarci ancora. Dopo aver passato un bellissimo Natale (il Pontedera andò alle vacanze natalizie con il 5-4 all’Olbia, ndr) passiamo anche una bellissima Pasqua".

"Purtroppo - ha poi osservato Ducci – devo dire che la presenza di pubblico dovrebbe essere molto molto superiore, perché questa squadra merita ben di più. Nonostante questo ringrazio i tifosi che vengono allo stadio, perché sono quelli che non mancano mai, anche alle trasferte. Oggi siamo di fronte a ciò che possiamo chiamare miracolo, sia sul piano sportivo che tecnico. Anche se, visti gli esiti, non è un miracolo piovuto dal cielo ma fatto di lavoro, serietà e competenze. Perché non bisogna dimenticare che dietro ad ogni risultato c’è competenza". Poi sul futuro: "Il Pontedera ha dimostrato con alcuni rinnovi, anche insoliti per la C perché fatti in maniera preventiva rispetto ad altre società, di mirare ad ad un progetto che avrà continuità. Bisogna però mettere in considerazione il fatto che non sarà facile ripetersi, perché dobbiamo essere consapevoli che adesso stiamo facendo qualcosa di straordinario. Ci sono club che rispetto a noi hanno investito il doppio se non il triplo e ce li troviamo dietro in classifica. Anche per questo dobbiamo essere orgogliosi di avere un gruppo come questo, capace di raggiungere questo risultato storico". Sul sogno di poter puntare al salto di categoria, Piero Ducci però gela tutti: "Il Pontedera in B? Io Stanley Kubrik lo vado a vedere al cinema normalmente, quindi di fantascienza me ne occupo solo come letteratura e cinema...".

Stefano Lemmi