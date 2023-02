Ok Geotermica e Atletico Etruria Urbino Taccola continua la corsa

I Colli Marittimi ci provano a fermare la corsa dello Sporting Cecina giocando una buona partita ma i tirrenici confermano di essere un rullo compressore. "Il risultato finale ci penalizza oltre misura – dice il ds dei Colli Lorenzini – e non ho niente da rimproverare alla squadra. Abbiamo subito il primo gol mentre stavamo giocando il nostro miglior momento. Nella ripresa un palo ci ha negato il pareggio e poi nel finale il Cecina ha avuto vita più facile". Vittoria secca e convincente anche per la Geotermica che batte il Saline. La compagine di Larderello, rimasta in dieci alla mezz’ora di gioco, non ha corso grossi pericoli e nel finale, in parità numerica, ha saputo raddoppiare e chiudere il conto. Per il Saline non i sono scusanti ma anche oggi si è notata la difficoltà dei suoi avanti ad andare in gol. In coda vittoria importantissima dell’Atletico Etruria su terreno del San Miniato grazie ad un calcio di rigore realizzato da Barnini nel primo tempo. E’ un risultato che mette nei problemi il San Minato ma soprattutto consente alla squadra di Lorenzana di raggiungere e sorpassare il Ponsacco. Infatti i rossoblu tornano dalla trasferta in Maremma con una sconfitta di misura, ma sempre una sconfitta. I locali sono andati a segno nel primo tempo e nella seconda parte la squadra di mister Caponi non è riuscita a rimontare consentendo al Sant’Andrea di cogliere l’intera posta in palio. Infine la vittoria dell’Urbino Taccola che, battendo i grossetani dell’Invicta Sauro, continua la sua corsa per stare nel gruppo delle squadre che si giocheranno i play off.

Pietro Mattonai