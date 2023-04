Oggi le gare allo stadio Mannucci Sono ben 345 gli atleti iscritti

Una giornata d’atletica piena di appuntamenti. Oggi pomeriggio dalle 15,20 si terranno le gare per la Coppa Toscana Ragazzi che fa tappa a Pontedera. Gli atleti del 2010 e 2011 provenienti dalle province di Pisa, Lucca, Pistoia e Massa Carrara si cimenteranno in due gare: salto in lungo per i maschi, lancio del peso per le ragazze e 60 ostacoli per tutti.

Come programma di contorno ci sarà un biathlon anche per i piccoli dai cinque agli undici anni della provincia di Pisa: 50 m e lancio del vortex. "L’atletica in questi ultimi anni è cresciuta molto - dice Gianfranco Bertoncini, presidente della Polisportiva Valdera -. Oggi ci sono ben 345 iscritti a questa manifestazione per un totale di 690 atleti-gara". "Serve l’aiuto di tante persone per organizzare eventi di questo tipo – aggiunge Bertoncini – per fortuna molti genitori ci danno una mano. Credo che apprezzino la professionalità dei nostri allenatori e lo spirito inclusivo con cui portiamo avanti la nostra attività". Alla fine delle gare tra i ragazzi saranno premiati i primi sei, tra gli esordienti invece ci sarà una medaglia per tutti.