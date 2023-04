Occasione Arno per proseguire la corsa

Penultima giornata di campionato in Serie B dove tutto sembra stabilito. Per i primi due posti proseguirà fino in fondo il duello tra i viterbesi del Civita Castellana ed i castelfranchesi dell’Arno. Un solo punto divide le due squadre ed i laziali (favoriti) proveranno a mantenere inalterato il distacco fino al termine. Oggi pomeriggio i civitonici ospitano alle 18 il Gruppo Lupi di Pontedera ed alla stessa ora l’Arno (nella foto Taliani e Mattioli) avrà a che fare, al PalaBagagli, con la giovane formazione del Modena Volley, una tra le condannate alla retrocessione.

I Lupi di Santa Croce saranno invece di scena al Pala Bastia di Livorno, ospiti di un Tomei disperato che proverà a far punti, andando alla ricerca di una problematica salvezza. Tutte le gare avranno inizio alle 18. Il terzo posto finale dei biancorossi di Pagliai è inattaccabile e fa onore ad una squadra composta da giovani di prospettiva. Tra questi si sono segnalati l’opposto di colore Arguellesi ed il centrale Compagnoni. Il compito odierno dell’Arno è facile solo sulla carta, mentre quello del Gruppo Lupi appare veramente improbo anche se i viterbesi saranno privi del loro opposto titolare Buzzelli. Negli ultimi turni la marcia dei pontederesi è stata fortemente rallentata dopo la sconfitta interna con Prato. In quell’occasione fece discutere l’operato di due fischietti campani. Le successive squalifiche hanno privato la compagine biancoceleste di elementi di primo piano. "Tireremo le somme solo a fine stagione",fa sapere Federico Benvenuti.

Marco Lepri