Nuoto master. Ottimi piazzamenti per Romolo Becchetti ai mondiali di Doha

Mondiali Master di Doha 2024: ottimi risultati per il santacrocese Romolo Becchetti. Oltre duemila tra i migliori Master del mondo si sono ritrovati in questa grande kermesse sportiva. "Il podio di un mondiale è quasi sempre occupato da ex campioni – racconta Becchetti – Mi sono trovato a gareggiare con master che da giovani avevano partecipato alle Olimpiadi o ai Campionati del mondo. Presente, tanto per fare un nome conosciuto, anche Filippo Magnini che ha vinto nella categoria M 40 sia i 50 che i 100 stile. Ciò premesso, mi sarei accontentato di un piazzamento nei primi 10 che in un mondiale è pur sempre un buon risultato. Grazie alla buona preparazione sono riuscito a raggiungere il sesto posto nei 100 stile e il quinto nei 200. Purtroppo nei 50 ho fatto errori causati dall’emozione e mi sono ritrovato 11°. Ora un po’ di riposo prima di iniziare di nuovo ad allenarmi per l’Europeo di Belgrado e i Campionati Italiani".