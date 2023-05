Nicastro e Cioffi inchiodano il Rimini

PONTEDERA

PONTEDERA (3-4-1-2): Siano; Marcandalli, Martinelli (1’ st Shiba), Espeche; Peli (43’ st Izzillo), Ladinetti, Catanese, Perretta; Benedetti (30’ st Guidi); Nicastro (30’ st Mutton), Cioffi (24’ st Ianesi). A disp: Stancampiano, Vivoli, Goncalves, Sosa, Di Bella, Bonfanti, De Ioannon, Markosian, Tripoli, Somma. All. Canzi.

RIMINI (3-4-2-1): Zaccagno; Tofanari, Gigli (28’ st Allievi), Panelli (18’ st Laverone); Biondi, Tanasa, Sandri (18’ st Pasa), Piscitella; Gabbianelli (28’ st Vano), Tonelli (10’ st Delcarro); Santini. A disp: Galeotti, Haveri, Mencagli, Regini, Mattia Rossetti, Rosso, Accursi, Pietrangeli, Matteo Rossetti. All. Gaburro.

Arbitro: Sfira di Pordenone.

Marcatori: 5’ pt Nicastro (P), 10’ pt Cioffi (P), 34’ pt Santini (R).

Note: spettatori 964; espulso Santini al 43’ st; ammoniti Tanasa, il tecnico Gaburro, Nicastro, Panelli, Ianesi, Shiba, Vano; angoli 7 a 8.

Pontedera (Pi) - Missione compiuta e spettacolo granata. Il Pontedera ha piegato 2-1 il Rimini con una prestazione di grande spessore (soprattutto nel primo tempo) e si è così regalato l’accesso al secondo turno dei play off: domenica dovrà andare a Gubbio. E vincere se vorrà proseguire ad inseguire il Grande sogno che porta in Serie B. Ma intanto Canzi e i suoi uomini hanno tre giorni di tempo per godersi la vittoria di ieri in una gara nella quale il tecnico aveva promesso alla vigilia: "Non speculeremo sul fatto di avere due risultati su a tre a disposizione". E infatti alla sua squadra sono bastati dieci minuti per regolare un Rimini in tenuta iper offensiva e mettere in cassaforte una storica qualificazione. Dopo soli cinque giri di lancetta è stato il sinistro a mezz’altezza del bomber (ed ex) Nicastro innescato da Catanese a centro area a far scattare in piedi i tifosi e dopo altri cinque è stato abile Cioffi ad appoggiare in rete di destro un cross radente di Ladinetti. L’euforia, già a livelli elevati, si è alzata ancor più nei confronti di una squadra che per almeno due volte ha fallito il tris (con Catanese, palla a lato d’un soffio, e soprattutto Peli, sfera alta da distanza ravvicinata) prima di venir punita dalla sassata di Santini (anche lui ex) con la palla che si è infilata sotto la traversa. In pochi minuti si è così passati dalla possibilità di chiudere con ampio anticipo la questione-qualificazione alla riapertura del match. Che nella ripresa il Pontedera ha controllato, anche con qualche sostituzione mirata, rischiando davvero solo nel cuore della frazione quando sugli sviluppi di un angolo Biondi ha colpito la traversa (25’). Troppo poco per provare a rovinare una serata memorabile per il calcio pontederese anche per lo spettacolo visto sugli spalti.

Stefano Lemmi